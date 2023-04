Nuova Fiat Topolino: un video anticipa il suo design?

Nuova Fiat Topolino sarà una delle prossime novità che la principale casa automobilistica italiana lancerà sul mercato a breve. Il debutto di questo modello è previsto già nel corso del 2023 e secondo le ultime indiscrezioni potrebbe avvenire addirittura nel corso della prossima estate. Questo nome non è stato ancora ufficializzato da Fiat, ma sembra essere molto probabile. Il CEO di Fiat Olivier Francois nei mesi scorsi ha ammesso che la casa torinese è interessata ad entrare nel segmento delle microcar elettriche dove Citroen AMI, altro modello di Stellantis, sta ottenendo ottimi risultati.

Ecco come potrebbe apparire la nuova Fiat Topolino che dovrebbe debuttare già nel corso del 2023

A quanto pare la nuova Fiat Topolino potrebbe essere molto simile nello stile allo Citroen AMI. Il futuro veicolo di Fiat infatti dovrebbe derivare proprio dalla minuscola auto francese. Le differenze tra le due vetture dovrebbero essere davvero minime. Entrambe le auto dovrebbero essere prodotte a Kenitra in Marocco nello stabilimento di Stellantis in cui in futuro sarà prodotto anche un nuovo SUV che prenderà il posto di Tipo e 500X e che potrebbe chiamarsi nuova Fiat Multipla.

Nuova Fiat Topolino potrà essere guidata da 14 anni in su e dunque potrebbe avere un ruolo importante nella gamma di Fiat facendo avvicinare nuovi clienti alla casa italiana che spera così di conquistare preziose quote di mercato. A proposito di questa auto segnaliamo che nelle scorse ore su YouTube è apparso un video in cui l’architetto e designer Tommaso D’Amico prova ad immaginare quello che potrebbe essere l’aspetto di questa futura auto di Fiat.

Questa creazione digitale si basa anche su quanto trapelato fino ad ora su questo veicolo che a quanto pare sarà molto vicino nello stile alla piccola Citroen AMI. Già nelle prossime settimane ci aspettiamo notizie importanti per quanto riguarda questo importante debutto in casa Fiat che potrebbe riportare sul mercato un nome che fa parte della sua storia.