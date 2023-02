Fiat, nel 2023 in arrivo due nuove elettriche

Il 2023 porterà due interessanti novità in Casa Fiat. In occasione della pubblicazione dei risultati finanziari del 2022, il Gruppo Stellantis ha infatti anticipato alcune novità che verranno svelate nel corso di quest’anno.

Fiat: in arrivo il B-SUV elettrico

Stiamo parlando di due inedite auto 100% elettriche marchiate Fiat: la prima sarà un B-SUV che condividerà la medesima base con la recente Jeep Avenger e che verrà prodotta nello stabilimento polacco di Tychy insieme alla “gemella” del brand americano.

Una misteriosa novità a zero emissioni

La seconda novità, sempre dotata di meccanica 100% elettrica, è ancora un mistero. I “rumors” parlano della versione di serie del prototipo Fiat Centoventi, ma in campo rimangono anche le opzioni che sia una erede a zero emissioni della Punto o una Panda elettrica di nuova generazione. In realtà, la possibilità più gettonata è che la seconda novità elettrica targata Fiat sia un modello estremamente compatto basato sulla Citroen Ami che potrebbe prendere il nome di Fiat Topolino.

Infine, resta un’ultima opzione, ovvero la versione “cabrio” del B-SUV targato Fiat. Questa possibilità risulta avallata dal fatto che le due novità elettriche verranno svelato tutte e due entro il 2023, ma non nello stesso momento. Quindi potrebbe sembrare logico il debutto del piccolo SUV in versione “chiusa” entro questa estate e la variante “aperta” entro la fine del 2023.

La soddisfazione di Tavares

A margine della pubblicazione dei risultati finanziari 2022 del Gruppo Stellantis, l’amministratore delegato, Carlos Tavares, ha espresso la propria soddisfazione tramite le seguenti dichiarazioni: