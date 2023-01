Jeep Avenger: 4 allestimenti e prezzi da 23.300 euro

La Jeep Avenger sbarca sul mercato anche nelle altre varianti dopo la versione di lancio First Edition in edizione limitata. Sotto il cofano rimangono le stesse motorizzazioni, ovvero il 1.2 a 3 cilindri da 101 CV, ed il propulsore elettrico da 156 CV. Il listino parte da 23.300 euro ed arriva a 42.900 euro.

Jeep Avenger: 4 allestimenti ma il base è solo per l’elettrica

La Jeep Avenger è proposta in 4 allestimenti, ma il base è disponibile esclusivamente per la variante a batteria. Questo presenta i cerchi da 16 pollici in acciaio, il climatizzatore automatico monozona, il display da 10,25 pollici per il sistema multimediale, 4 alzacristalli elettrici, la strumentazione digitale con schermo da 7 pollici e gli ADAS più essenziali tra cui il cruise control, il mantenimento di corsia, la frenata automatica d’emergenza con riconoscimento pedoni e ciclisti, ed il sistema di riconoscimento dei segnali stradali. In questa configurazione l’Avenger elettrica ha un costo di 35.400 euro.

Longitude, Altitude e Summit per tutte

Gli altri allestimenti della Jeep Avenger partono da quello denominato Longitude, che aggiunge al base accessori quali i sensori di parcheggio posteriori, i cerchi in lega da 16 pollici, e altri 2 altoparlanti per l’impianto audio, per un totale di 6. La Altitude guadagna elementi estetici in nero lucido per i retrovisori ed in grigio metallizzato per i paraurti. Inoltre, i cerchi in lega sono da 17 pollici, la strumentazione digitale è di 10,25 pollici, il portellone motorizzato, ed il cruise control adattivo. Al vertice dell’offerta troviamo la Summit, con cerchi da 18 pollici diamantati, vetri oscurati, abbaglianti automatici, piastra di ricarica wireless per lo smartphone, sedili anteriori e parabrezza riscaldabili. Inoltre, aggiunge la retrocamera, il dispositivo che mantiene l’auto al centro della corsia, ed il rilevamento dell’angolo cieco.

Il listino parte dai 23.300 della 1.2 Longitude