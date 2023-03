Fiat alla conquista del mercato algerino: investimenti e strategie

L’annuncio rappresenta la fase finale dell’accordo sottoscritto a novembre 2022 con l’Agenzia algerina per la promozione degli investimenti (Algerian Investment Promotion Agency – AAPI). L’intesa tra la Fiat e l’Algeria apre le porte allo sviluppo delle attività industriali, post-vendita e di ricambi per la Fiat, pronta da subito a stanziare investimenti importanti.

I dettagli operativi

Sarà di oltre 200 milioni di euro l’investimento deciso da Fiat e dai suoi fornitori per la produzione dei quattro modelli algerini. L’Algeria rappresenta un importante tassello all’interno del piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis per il Medio Oriente e l’Africa (MEA). Il lancio del marchio Fiat consentirà a Stellantis EMEA di raggiungere un milione di veicoli venduti nella regione entro il 2030 con un’autonomia produttiva regionale del 70%. Fiat oltre a immettere modelli sul mercato, li produrrà in loco e il primo tra questi sarà la Fiat 500 mild hybrid, che quindi lascerà lo stabilimento polacco di Tichy. La nuova sede produttiva sarà quella dello stabilimento di Tafraoui-Orano, che sarà completato entro il prossimo agosto e terrà a battesimo la produzione della prima Fiat 500 Made in Algeria verso la fine del 2023. Entro il 2026 lo stabilimento garantirà circa 2.000 nuovi posti di lavoro e una capacità produttiva di 90.000 veicoli all’anno.

I modelli Fiat costruiti e venduti in Algeria

Aprirà le danze la Fiat 500 tre cilindri 1.0 mild hybrid e il Brand italiano ha pensato di proporla nell’allestimento “Dolcevita” per ricordare con stile il debutto sul mercato algerino. Sarà disponibile nelle colorazioni della bandiera di Italia e Algeria: Verde Rugiada, Bianco Gelato e Rosso Passione. Tra le tante versioni della 500, l’elettrica non rientra nei piani algerini, pertanto continuerà a essere prodotta a Mirafiori. Gli altri modelli che sono parte del programma di espansione di Fiat in Algeria, sono il Fiat Doblò con il 1.6 HDI da 90 CV, la Fiat 500X motorizzata con il 1.4 benzina da 140 CV abbinato al cambio doppia frizione e infine la Fiat Tipo con propulsore E-Torq da 110 CV e cambio manuale. Sono interessanti anche i veicoli commerciali, tipo il Fiat Scudo con motore 2.0 HDI da 150 CV e cambio manuale e il Fiat Ducato con il propulsore 2.2 diesel da 140 CV.