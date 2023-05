Nuova Fiat 600: sarà questo il suo design? [RENDER]

Nuova Fiat 600 sta per arrivare. Dovrebbero mancare solo pochi mesi al debutto di questo atteso modello che sarà prodotto da Fiat in Polonia. Nel frattempo dopo i primi avvistamenti del prototipo camuffato dal web arrivano nuovi render che provano a ricostruire quello che sarà il design di questa vettura di Fiat destinata a far aumentare e non di poco le vendite del marchio nel nostro continente.

Ecco come potrebbe apparire la nuova Fiat 600 che sta per arrivare

A proposito della nuova Fiat 600, qui vi mostriamo un render che chi ha visto dal vivo la nuova vettura di Fiat dice assomigli molto al futuro modello. Ovviamente non sappiamo se sarà davvero questo l’aspetto del SUV ma di certo una somiglianza piuttosto evidente con le foto spia del prototipo avvistato la notiamo. L’immagine è tratta da un video che vi mostriamo qui sotto e che oltre a riunire alcuni degli ultimi render apparsi sul web nelle scorse settimane fornisce la propria ipotesi su quello che sarà l’aspetto del nuovo modello, prima importante novità di Fiat per la sua gamma.

Ricordiamo che la nuova Fiat 600 che nascerà su piattaforma CMP avrà una lunghezza di circa 4,1 m. La sua altezza da terra e alcune caratteristiche estetiche renderanno immediatemente evidente che ci troviamo di fronte ad un piccolo SUV pensato appositamente per le strade cittadine. Questa auto avrà una versione completamente elettrica, che dovrebbe avere molto in comune con la Jeep Avenger e almeno una versione a combustione, forse con motore Mild Hybrid. Maggiori dettagli sono attesi a breve.