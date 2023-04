Nuova Fiat 600: il nuovo SUV compatto sta per debuttare

Nuova Fiat 600 è la prossima grande novità che riguarderà la gamma della casa automobilistica torinese. Il nome non è ancora ufficiale ma sembra proprio che per questo veicolo Fiat abbia deciso di adottare questa storica denominazione. L’auto sarà un SUV compatto lungo circa 4,1 m che verrà prodotto a Tychy in Polonia su piattaforma CMP insieme alla Jeep Avenger con cui condividerà molti aspetti.

Ecco tutto quello che sappiamo a proposito della nuova Fiat 600

Nuova Fiat 600 sarà dunque la prima novità di Fiat nel segmento B del mercato in attesa dell’arrivo di un secondo modello, una hatchback, che a quanto pare sarà erede diretta di Fiat Punto. Con queste due auto il marchio di Stellantis spera di tornare ad essere leader di quel segmento che in Europa continua ad essere il più importante in assoluto. Tornando alla nuova 600, il debutto di questa auto dorvebbe essere ormai imminente.

Si parla in particolare del prossimo mese di luglio come periodo più probabile per la sua presentazione. Al momento però non ci sono notizie ufficiali da parte di Fiat. L’unica certezza è che l’auto sarà presentata nella seconda metà del 2023. E’ stato lo stesso numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares a rivelare tempo fa che Fiat avrebbe fatto debuttare due nuovi modelli nel corso del 2023. L’altro dovrebbe essere la microcar nuova Fiat Topolino.

Nuova Fiat 600 avrà una versione completamente elettrica che debutterà contemporaneamente a quella a combustione. L’auto avrà lo stesso motore di Jeep Avenger con 156 cavalli di potenza e un’autonomia di circa 400 km. Probabile inoltre l’arrivo di una versione a benzina con il motore 1.2 turbo da 100 CV e di una Mild-Hybrid.

Quanto al design i recenti avvistamenti del prototipo camuffato fanno presupporre che questa auto possa avere un design vicino a quello della nuova 500 ma anche della Fiat 500X. Qui vi mostriamo uno dei tanti render apparsi sul web in questi ultimi mesi, realizzato dal sito L’Argus, che ipotizza l’aspetto di questo atteso modello.