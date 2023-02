Jeep Avenger: avviata la produzione in Polonia

Inizia la produzione in Polonia per la Jeep Avenger, precisamente presso lo stabilimento di Tychy, lo stesso dove vengono prodotte anche la Fiat 500 con motore a benzina e la Lancia Y. Si tratta di un impianto dove lavorano oltre 2.000 persone, con un sistema a 4 fasi e due linee di assemblaggio. Una di queste è dedicata alle batterie.

Jeep Avenger è un’auto fondamentale per il brand

La Jeep Avenger è una vettura che ha un’importanza notevole per il marchio americano, perché è stata pensata per l’Europa e viene prodotta nel Vecchio Continente in un segmento molto importante: quello dei B-SUV. Segna la seconda fase di elettrificazione del brand che porterà alla realizzazione di 4 veicoli puramente a batteria per il 2025. Poi, nel 2030 Jeep venderà in Europa solamente auto elettriche.

Due versioni: benzina ed elettrica

La Jeep Avenger, insignita del titolo di Car of The Year 2023, è basata sulla medesima piattaforma della Peugeot 2008 e della Opel Mokka. Agile in città, con una lunghezza di 4,08 metri, è spinta da un 1.2 a 3 cilindri sovralimentato per la variante a benzina e da un motore elettrico per quella a batteria. La prima unità eroga 101 CV, mentre la seconda 156 CV. La versione elettrica sfrutta una batteria da 54 kWh che può essere ricaricata con corrente alternata fino a 100 kW, e promette un’autonomia di 400 km.

Parte da 23.300 euro

Proposta negli allestimenti Longitude, Altitude e Summit, la Jeep Avenger ha un prezzo d’attacco di 23.300 euro. L’edizione limitata di lancio, denominata First Edition, parte da 26.900 euro.