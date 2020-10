Peugeot 2008: tutte le caratteristiche della nuova gamma

Di Dario Montrone mercoledì 28 ottobre 2020

Tra le novità della Peugeot 2008 figura il motore diesel 1.5 BlueHDi da 110 CV di potenza, più gli allestimenti Active Pack, Allure Pack e GT Pack

Sul mercato italiano è disponibile la nuova gamma Model Year 2021 della Peugeot 2008, in vendita da 21.850 euro. Per la piccola SUV del Leone, sono previsti gli allestimenti Active, Allure e GT, affiancati dalle speciali ed inedite configurazioni Active Pack, Allure Pack e GT Pack.

La principale novità della nuova Peugeot 2008 Model Year 2021 è rappresentata dalla motorizzazione diesel 1.5 BlueHDi da 110 CV di potenza e 95 g/km di emissioni di CO2, abbinata al cambio meccanico a sei marce e omologata alla normativa antinquinamento Euro 6D, proposta al prezzo base di 23.850 euro. Per il resto, è stato confermato il propulsore a benzina 1.2 PureTech nelle declinazioni da 100 CV, 130 CV (anche con il cambio automatico EAT8 ad otto rapporti) e 155 CV (solo nella versione EAT8), più il motore a gasolio 1.5 BlueHDi da 130 CV anch'esso solo nella configurazione EAT8, nonché il modello e-2008 a propulsione elettrica da 136 CV di potenza.

I nuovi allestimenti "Pack" nel dettaglio

Per quanto riguarda le altre novità, la Peugeot 2008 nell'allestimento Active Pack prevede i cerchi in lega Elborn da 16 pollici di diametro, i proiettori anteriori a led e gli artigli anteriori con i fari DRL a led, il quadro strumenti con il display centrale a colori da 3,5 pollici, gli specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente con l'illuminazione del suolo, il climatizzatore automatico monozona e il piano di carico del vano bagagli regolabile in altezza su due posizioni. L'allestimento Allure Pack, invece, è dotato di sistema di frenata anticollisione AEBS3 anche nella guida notturna, fari fendinebbia a led con la funzione cornering, Peugeot Connect Sos&Assistance, Visiopark 180° e Peugeot i-Cockpit 3D con il dispositivo Head-Up Digital Display 3d da 10,0 pollici. Infine, l'allestimento GT Pack ha la dotazione di serie completa di Adaptive cruise control con la funzione Stop&Go, Lane Positioning Assist, Drive Assist Plus, Keyless Access&Start, sedili anteriori riscaldabili, interni in Alcantara e Tep Nero Mistral con cuciture a contrasto, badge GT specifico, cerchi in lega bicolore Bund da 18 pollici di diametro con gli inserti di colore Grigio Storm e doppio terminale di scarico cromato.