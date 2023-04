Fiat 600, Topolino, Panda, Punto e Multipla: tutte le novità in arrivo per Fiat

Fiat nei prossimi anni rinnoverà completamente la sua gamma con tante novità in arrivo. Si parte già nel 2023, anno che vedrà l’arrivo di ben due novità nella gamma della principale casa automobilistica italiana nella seconda metà dell’anno. La prima ad arrivare dovrebbe essere la nuova 600. La vettura tornerà nelle vesti di SUV di segmento B lungo circa 4,1 m su piattaforma CMP e il luogo di produzione scelto è lo stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia dove viene già assemblata Jeep Avenger.

Ecco le novità di Fiat per i prossimi anni

A seguire sempre nel 2023 dovrebbe arrivare anche la nuova Fiat Topolino. Si tratta di una microcar elettrica su base di Citroen Ami che dovrebbe essere prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco. A proposito di questa auto vi mostriamo un render di Tommaso D’Amico. L’auto dovrebbe differire dalla piccola francese solo per alcuni dettagli come loghi, optional e inediti materiali. Nel 2024 arriverà l’erede di Fiat Punto. Su questa auto ci sono pareri discordanti. C’è chi pensa possa essere una nuova Panda e chi invece pensa si tratti di un’auto maggiormente in sintonia nello stile con la vecchia Punto.

Di certo questa auto sarà elettrica, ma non dovrebbero mancare versioni a combustione anche se su questo si attendono conferme ufficiali da parte di Fiat. L’auto dovrebbe essere prodotta in uno degli stabilimenti di Stellantis nell’est Europa. Si era parlato di Kragujevac in Serbia, ma si attendono conferme da parte del gruppo automobilistico. Nel 2025 sarà la volta della nuova Fiat Multipla. Questo è il soprannome che viene dato per il momento ad un futuro SUV di segmento C che sarà prodotto a Kenitra in Marocco e che sostituirà in un colpo solo sia la 500X che la Tipo. Si dovrebbe trattare di un crossover lungo poco più di 4,3 m.

Forse sarà solo elettrico ma molto dipenderà da come nel frattempo il mercato auto si sarà evoluto. Infine nel 2027 sarà la volta della nuova generazione di 500 che ancora una volta sarà prodotta a Mirafiori. Con queste auto la casa italiana pensa di poter essere ancora a lungo protagonista sul mercato auto in Europa e non solo.