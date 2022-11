Abarth: ecco la nuova gamma 2023

Abarth ha annunciato alcune piccole modifiche alla sua gamma di prodotti per l’anno 2023. E una di queste novità è che, per la prima volta, la Casa italiana propone per le sue vetture la livrea Orange Racing. Ma vediamo tutte le novità della nuova gamma Abarth 2023.

Nuova tonalità Orange Racing

Un nuovo colore che, secondo il brand, è stato creato dall’accostamento dei due colori iconici del brand, giallo e rosso, entrambi presenti nello stemma dello scorpione. Ancora più importante, questo specifico colore rende omaggio allo storico legame tra Abarth e la Fiat 131 Racing Volumetrico Abarth in edizione limitata, con la sua ormai iconica “livrea” Orange Racing 255. In ogni caso, la vernice Orange Racing è ora disponibile come optional a catalogo sia per Abarth 595 che per 695 per il ‘model year’ 2023.

Nuova gamma Abarth 2023: Turismo o Competizione

Oltre alla nuova opzione colore, Abarth ha anche rivisto (o meglio semplificato) la struttura della gamma per renderla più semplice e agile. Ora i clienti possono scegliere tra due “anime” per il modello; in particolare, tra Turismo o Competizione.

La versione Turismo punta su stile e comfort, offrendo sedili con rivestimento in pelle nera, un set di cerchi in lega Turismo da 17 pollici e badge Turismo.

Coloro che scelgono la Competizione otterranno invece caratteristiche su misura per le prestazioni sportive, tra cui sedili in carbonio Sabelt, un set di cerchi in lega Competizione da 17 pollici, differenziale a slittamento limitato e badge Competizione.

Due Kit: Tech e Comfort

Dopo la prima scelta, Abarth propone anche due pack per completare la vettura. Il pacchetto Tech è destinato ai clienti che cercano più tecnologia, tra cui, tra le altre cose, un sistema multimediale con touchscreen da 7,0 pollici o il climatizzatore automatico. Il pacchetto Comfort opta invece per elementi come fari allo xeno o un sistema audio Beats, per fare un paio di esempi.

Non mancano gli accessori sportivi…

Questi optional sono disponibili sia per l’Abarth 595 che per la 695, ma anche per le carrozzerie cabriolet e tre porte. Infine, in esclusiva per la 695 vengono offerte opzioni tecniche sportive, come lo scarico Record Monza Sovrapposto e i freni Brembo.