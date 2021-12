Abarth F595 Speciale: 165 esemplari ordinabili solo online

Ne saranno disponibili solamente 165: uno per ogni “cavallo” di potenza. È la nuova serie speciale Abarth F595, allestimento per collezionisti della “baby da sparo” con il marchio dello Scorpione che ad una serie di dotazioni dedicate aggiunge una modalità di acquisto “figlia dei tempi”: è in effetti ordinabile esclusivamente online, e gli equipaggiamenti vengono proposti secondo una formula “tutto compreso” che permette un certo risparmio in rapporto al prezzo di listino normalmente previsto per Abarth F595. A condizione – e questo è uno degli atout del nuovo modello – di “adattarsi” al format di vendita multimediale, e di essere rapidi il necessario per aggiudicarsi uno dei 165 esemplari programmati.

Ecco l’equipaggiamento

Nel dettaglio, l’edizione F595 “Speciale”, illustrata attraverso una serie di immagini che permettono di osservarne le peculiarità estetiche, viene provvista di un set di cerchi “Formula” da 17” verniciati in nero opaco e che si abbinano alla tinta carrozzeria in Grigio Record metallizzato con dettagli in giallo per i gusci degli specchi retrovisori, le pinze dei freni e le parti centrali dello splitter anteriore e del diffusore posteriore. All’interno, l’equipaggiamento di serie offre il climatizzatore automatico, il modulo infotainment Uconnect NAV con display da 7” e l’”Urban Pack”, che comprende sensori di parcheggio, sensore crepuscolare per l’accensione automatica delle luci e sensore pioggia.

A loro volta, ulteriori accessori vanno ad aggiungersi alla configurazione-standard di Abarth F595:

Rivestimenti abitacolo “Total Black” con finizione in nero opaco per la plancia;

Kit di sospensioni Koni FSD;

Dischi dei freni forati;

Turbina Garrett maggiorata;

Impianto di scarico Record Monza di tipo sovrapposto.

Motore da “Formulino”

L’unità motrice è il 1.4 T-Jet in versione 165 CV e rapporto di compressione 9:1 (si tratta, per intenderci, del motore dal quale deriva in linea retta il propulsore delle monoposto Tatuus impegnate nei Campionato italiano e tedesco di Formula 4 “F4 Championship Powered by Abarth Certified by FIA”: da qui la presenza della “F” nella sigla di modello F595). I valori prestazionali sono adeguati al segmento di appartenenza della vettura, dunque in proporzione elevatissimi: 218 km/h la velocità massima, e 7”8 richiesti nella ripresa da 80 km/h a 120 km/h in “quinta”.

Modalità di prenotazione e acquisto

L’acquirente interessato a mettere la nuova Abarth F595 Speciale nel proprio garage deve, per prima cosa, collegarsi al sito Web corporate www.abarth.it, salvare i dati personali, la configurazione del veicolo (proposto, nel configuratore online ufficiale, a 24.950 euro, cioè con uno sconto-promozione di 1.350 euro rispetto a 26.300 euro di listino), e versare una caparra di 500 euro nel caso di acquisto senza finanziamento. Una volta completata quest’ultima fase, lo step successivo consiste nel semplice ritiro della vettura in concessionaria. Fra le opzioni indicate da Abarth, si segnala la possibilità di finanziare l’acquisto, scegliendo la rata mensile in base a durata del finanziamento e valore dell’anticipo.