Il recente restyling della Tesla Model Y, noto come progetto Juniper, ha introdotto un linguaggio di design Tesla rinnovato, che potrebbe influenzare anche altri modelli della gamma. Il nuovo frontale della Model Y si distingue per fari a LED sottili, uniti da una striscia luminosa, e un design ispirato al futuristico Cybertruck. Questi elementi, uniti a un’attenzione particolare all’aerodinamica, potrebbero costituire la base per un aggiornamento della Tesla Model S.

Un restyling per la Tesla Model S

Nonostante il restyling della Model S risalga al 2021, gli appassionati del marchio si chiedono quando arriverà un nuovo aggiornamento. Un recente render di Theottle immagina come potrebbe apparire l’ammiraglia elettrica di Tesla con un design ispirato alla Model Y Juniper. Il risultato ipotizzato presenta fari sdoppiati collegati da una striscia luminosa e un paraurti ridisegnato per ottimizzare ulteriormente l’efficienza aerodinamica.

Un restyling simile rappresenterebbe un passo avanti significativo per la Tesla Model S, che continua a essere uno dei modelli di punta nel segmento delle berline di lusso elettriche. Adottare un linguaggio stilistico più moderno e coerente con il resto della gamma rafforzerebbe la sua posizione sul mercato. Inoltre, le modifiche aerodinamiche non sarebbero solo estetiche, ma potrebbero migliorare l’efficienza energetica, aumentando l’autonomia complessiva.

Ispirata alla Model Y Juniper

La strategia di restyling di Tesla sembra mirare a creare un’identità visiva più uniforme tra i modelli, senza sacrificare l’innovazione tecnologica. Gli interni della Model Y Juniper, ad esempio, hanno beneficiato di materiali di alta qualità, un volante ridisegnato e un sistema di infotainment avanzato. È probabile che aggiornamenti simili vengano implementati anche sulla Model S in un futuro restyling.

Sebbene Tesla non abbia ancora rilasciato conferme ufficiali, le anticipazioni e i render stimolano l’immaginazione su come potrebbe evolversi la sua ammiraglia. Resta da vedere quando Elon Musk deciderà di annunciare un aggiornamento, ma una cosa è certa: il futuro del design Tesla si preannuncia luminoso e innovativo.