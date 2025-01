Tesla ha raggiunto un traguardo storico nel 2024, superando Audi nelle vendite globali di veicoli. Con 1,79 milioni di unità vendute, la casa americana ha registrato un calo dell’1,1% rispetto all’anno precedente, ma ha comunque superato Audi, che ha chiuso l’anno con 1,67 milioni di veicoli venduti, segnando una flessione del 12%.

L’ascesa del marchio americano

Questo risultato evidenzia la trasformazione dell’industria automobilistica, con Tesla che si distingue nonostante una gamma composta da soli quattro modelli interamente elettrici. Il Model Y, auto più venduta al mondo nel 2023, continua a trainare il successo dell’azienda guidata da Elon Musk. Tuttavia, i nuovi prodotti, come il robotaxi, rimangono ancora in fase di annuncio, mentre il Cybertruck è limitato al mercato statunitense.

Il mercato auto globale ha registrato una crescita del 3% nella produzione e un incremento dell’1,7% nelle vendite di veicoli leggeri, raggiungendo circa 88,2 milioni di unità. Questo scenario ha visto l’ascesa di nuovi player, soprattutto orientali, che stanno modificando le dinamiche del settore.

Tesla batte Audi

La performance di Tesla è ancora più significativa se confrontata con Audi, un marchio storico che offre una vasta gamma di veicoli endotermici, ibridi ed elettrici. Audi ha affrontato un anno difficile, con cali significativi in mercati chiave come Germania, Cina e Nord America. La crescente concorrenza locale in Cina e la fine degli incentivi per i veicoli elettrici in Europa hanno ulteriormente penalizzato il marchio tedesco.

Nonostante le difficoltà, Audi guarda al futuro con ottimismo. Nel 2025, la casa tedesca prevede il lancio di modelli chiave come la nuova A5, la A4 elettrica e le versioni e-tron delle A6 e Q6. Inoltre, il debutto del marchio in Cina, grazie a una joint venture con SAIC, promette di rilanciare la presenza del brand nel più grande mercato automobilistico del mondo. Le vetture premium del Vecchio Continente sono avvertite, Tesla non si vuole fermare a questo risultato.