Nuove Bentley Continental GT e GTC Speed in anteprima italiana a Milano Autoclassica

Le nuove Bentley Continental GT e GTC Speed avranno la loro anteprima in Italia a Milano Autoclassica 2024, in programma da oggi al 17 settembre. Qui si mostreranno, per la prima volta, al pubblico del Belpaese, con le note del loro fascino. Entrambe avranno una carrozzeria vestita dalla sorprendente verniciatura Gravity Grey, che ne valorizza al meglio i tratti.

Le due auto incarnano il linguaggio stilistico della casa di Crewe, sviluppato in una nuova dimensione espressiva, senza tradire la nobile tradizione. In questa quarta generazione, le Bentley Continental GT e GTC Speed mostrano un design ammodernato, ma sempre molto elegante, che scrive la trasformazione più significativa del modello nei suoi due decenni di vita.

Nel frontale spicca il caratteristico faro singolo, recuperato dopo un’assenza che si protraeva dagli anni ’50. Un elemento audace di design è l’elegante griglia del radiatore Black Gloss, che cattura l’attenzione. L’onda del cambiamento si coglie anche negli interni, meticolosamente realizzati e plasmati con un lessico diverso, ma sempre riconoscibile nella sua matrice. Nell’abitacolo ci sono note di grande opulenza, con intricate trapuntature a diamante e pelle cucita a mano in un ricco Beluga. Quanto basta a creare un ambiente sofisticato e invitante.

Sul fronte propulsivo, la spinta è affidata a un sistema Ultra Performance Hybrid, che combina un motore V8 da 4.0 litri di cilindrata e un’unità elettrica, per una potenza combinata di ben 782 CV, con un picco di coppia di 1.000 Nm. Ne deriva uno sprint fuori dal comune per mezzi di simile stazza. Le Bentley Continental GT e GTC Speed sono in grado di bruciare il passaggio da 0 a 100 km/h in soli 3.1 secondi. Per gli amanti del green, un plus è la possibilità di percorrere fino a 50 miglia in modalità completamente elettrica.

Su entrambe le auto c’è il nuovo telaio attivo Bentley Performance. Da segnalare, inoltre, la presenza del nuovo sistema di ammortizzatori a doppia valvola e molle ad aria a doppia camera, del sistema antirollio Bentley Dynamic Ride e del torque vectoring. Il tutto in un quadro di perfetta distribuzione dei pesi, quasi equamente distribuiti fra i due assi. Ne derivano delle dinamiche molto gratificanti. Anche lo sterzo è molto preciso. La Continental GTC eleva ulteriormente l’esperienza, offrendo la libertà all’aria aperta e l’emozione della guida decappottabile, catturando lo spirito del gran turismo di Bentley nella sua forma più raffinata.