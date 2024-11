Milano AutoClassica 2024: ritorna la magia delle auto storiche

Milano AutoClassica 2024 ritorna con la sua 14ª edizione, portando in scena, dal 15 al 17 novembre, l’intramontabile fascino delle auto storiche e l’innovazione delle ultime tecnologie. L’evento si terrà presso Fiera Milano a Rho e, come ogni anno, si prevede una vasta partecipazione di appassionati e curiosi pronti ad ammirare un’incredibile selezione di auto uniche, accessori vintage e ricambi per veicoli d’epoca.

I brand presenti

Tra i numerosi brand presenti, Milano AutoClassica 2024 ospiterà marchi prestigiosi come Aston Martin, Bentley, Caterham, Morgan, Lotus, McLaren e Tesla. Bentley, in particolare, presenterà in anteprima le sue Continental GT e GTC Speed, dotate del nuovo sistema ibrido plug-in da 782 CV, accanto alla Bentayga V8 Azure, simbolo di lusso e prestazioni. Tra i club più rinomati ci saranno il Ferrari Club Italia, Lamborghini Club Italia, Porsche Club Italia, BMW Club Italia e il 777 Club, ognuno con modelli iconici che raccontano la storia dell’automobilismo.

Un’attrazione d’eccezione sarà l’Alfa Romeo 33 “IGUANA”, pezzo unico della collezione Stellantis Heritage, accompagnata dalla nuova Alfa Romeo 33 Stradale e dalla Junior Speciale Ibrida. Ferrari esporrà alcuni dei suoi modelli più rappresentativi come la Ferrari Roma Spider Tailor Made e la monoposto Ferrari F2003-GA, direttamente dalla mostra “Ferrari One of a Kind” al Museo Enzo Ferrari di Modena.

Tra i modelli più attesi figurano anche la Kimera EVO37 “Nyx”, che rende omaggio al rally italiano degli anni ‘80, e la McLaren 750S Performance, sia coupé che spider. MG presenterà la sua gamma ibrida con la MG3 Hybrid+, le nuove ZS e HS, e Microlino offrirà un tocco di colore con la sua simpatica Spiaggina.

Le auto più iconiche alla Milano AutoClassica 2024

Non mancheranno le nuove generazioni di auto d’epoca e sportive, come le storiche Lamborghini Diablo, Countach e Miura, insieme alle recenti Lamborghini Revuelto e Huracan STO, presentate dal Lamborghini Club Italia. Porsche Club Italia proporrà una rara selezione di modelli, tra cui una Boxster 986 e una 944 Turbo Cabrio del 1992, prodotta in appena 620 esemplari.

Uno dei pezzi più rari sarà la Dallara Stradale, esposta presso lo stand 777 Collection, insieme a una Ferrari 296 Challenge e a una Mazda MX-5 ND by Sparco. Un omaggio speciale all’ingegnere Carlo Chiti nel centenario della sua nascita sarà presente presso lo stand ASI (Automotoclub Storico Italiano), con la presentazione dell’unica Alfa Romeo MCM CC 133 V8, mai vista prima in una manifestazione italiana.

L’appuntamento è dal 15 al 17 novembre con orario continuato dalle 9:30 alle 19:00, per una tre giorni dove la passione per i motori trova la sua celebrazione tra eleganza vintage e tecnologia contemporanea. Per gli appassionati di automobilismo, Milano AutoClassica è un evento imperdibile che unisce storia e futuro in una cornice che celebra l’amore per le auto in tutte le sue sfumature.