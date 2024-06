La Bentley Continental GT Speed si rinnova con la quarta generazione della rinomata gran turismo britannica. Questo nuovo modello presenta aggiornamenti estetici, tecnologici e, soprattutto, sotto il cofano, con un motore ibrido rivoluzionario.

Design esterno raffinato

Esternamente, la nuova Continental GT Speed mantiene il design elegante della generazione precedente, introducendo alcune modifiche significative. Il frontale ora sfoggia fari anteriori singoli, un omaggio ai modelli Bentley degli anni ’50, con un nuovo “sopracciglio” orizzontale e un motivo illuminato a diamante. I fari Matrix LED, composti da 120 LED digitalmente controllati, offrono un’illuminazione avanzata. I nuovi cerchi da 22 pollici e il cofano del bagagliaio aerodinamico migliorano ulteriormente l’estetica e le prestazioni della vettura.

Interni lussuosi e tecnologici

L’abitacolo della Continental GT Speed è stato aggiornato con nuove finiture in legno e carbonio, e un motivo di trapuntatura ispirato alla moda. I sedili Wellness opzionali offrono regolazione posturale e climatizzazione automatica, mentre il nuovo impianto audio da 650 W, espandibile fino a 2.200 W, garantisce un’esperienza sonora eccezionale. Il Bentley Rotating Display, con schermo da 12,3 pollici, tre quadranti analogici eleganti e una superficie in impiallacciatura, aggiunge un tocco di classe tecnologica. Inoltre, la vettura è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto e include un pacchetto ADAS di livello 2 per la guida assistita.

Prestazioni straordinarie

Il cuore della nuova Continental GT Speed è il motore ibrido plug-in. Questo sistema combina un propulsore V8 da 4.0 litri con 600 CV e 800 Nm di coppia con un motore elettrico da 190 CV, per una potenza complessiva di 728 CV e una coppia massima di 1.000 Nm. Alimentata da una batteria da 25,9 kWh, la vettura offre un’autonomia elettrica di 81 km. Le prestazioni sono eccezionali: accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi e una velocità massima di 335 km/h.

Versione cabriolet

Per la prima volta, la versione cabriolet (GTC) viene lanciata contemporaneamente alla coupé. La capote in tessuto si dispiega in 19 secondi a velocità fino a 48 km/h. Le prestazioni della GTC sono leggermente inferiori ma comunque impressionanti: 0-100 km/h in 3,4 secondi e una velocità massima di 285 km/h.

La produzione della nuova Bentley Continental GT Speed inizierà nel terzo trimestre di quest’anno nello stabilimento di Crewe, in Inghilterra, con le prime consegne previste entro la fine dell’anno.