McLaren 750S vs Lamborghini Revuelto: una drag race stellare

Nella variegata saga delle drag race viene scritto un nuovo capitolo, che ha per protagoniste due supercar molto amate dagli appassionati (e non solo): la McLaren 750S e la Lamborghini Revuelto. Anche se di segmenti diversi, queste “astronavi stradali” sono unite dal fuoco delle emozioni regalate al sistema sensoriale di chi le osserva e, soprattutto, di chi ha il privilegio di viverle dal posto guida.

Una nasce in Inghilterra, l’altra in Italia. Entrambe hanno l’apparato genetico europeo, che fa sempre scuola nell’ambito delle auto sportive. Quelli di carwow hanno deciso di contrapporle, in una delle loro drag race sul quarto di miglio con partenza da fermo. Prima di passare la parola al filmato, concediamoci un breve ripasso delle loro caratteristiche.

Iniziamo dalla McLaren 750S, alimentata da un motore V8 biturbo da 4 litri di cilindrata, in grado di produrre 750 CV di potenza e 800 Nm di coppia. L’energia viene inviata alle ruote posteriori tramite un cambio a doppia frizione a 7 velocità. Il peso da muovere è di 1.389 kg.

Dall’altro lato del nastro d’asfalto c’è la Lamborghini Revuelto, spinta da un motore V12 aspirato da 6.5 ​​litri e da tre cuori elettrici. Queste unità propulsive sviluppano insieme 1.015 CV di potenza e 1.062 Nm di coppia, su un peso di 1.772 kg. Tanta forza giunge al suolo attraverso le quattro le ruote e col supporto di un cambio a doppia frizione a 8 velocità.

Come avete visto, l’auto della casa di Woking è molto più leggera, mentre quella della casa di Sant’Agata Bolognese è molto più potente. Chi vincerà la drag race? Vi resta un solo modo per scoprirlo: guardare il video.