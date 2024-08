Lamborghini Revuelto vs Aventador SVJ: drag race taurina | Video

Le Lamborghini al vertice della gamma sono state sempre delle auto fuori dall’ordinario, simili ad astronavi portate sul pianeta Terra. Modelli come la Miura e la Countach hanno aperto un filone magico, poi proseguito con la Diablo, la Murciélago e le loro discendenti. Alle generazioni più recenti del top di gamma del “toro” è riservata la nuova drag race organizzata da quelli di carwow, altamente specializzati nelle sfide in accelerazione sul quarto di miglio con partenza da fermo.

Per avere qualche possibilità contro la Lamborghini Revuelto, è stata scelta la versione più performante della precedente Aventador: la SVJ. Dire che un confronto del genere sia alimento di grandi emozioni per gli appassionati è un fatto scontato, che non varrebbe la pena di mettere neppure in evidenza, ma ormai lo abbiamo fatto. Prima di concederci la visione del video, diamo un breve ripasso alle caratteristiche principali delle auto coinvolte in questa drag race stellare.

Partiamo con la più “anziana”: la Lamborghini Aventador SVJ, spinta da un motore V12 aspirato da 6.5 ​​litri di cilindrata, che può produrre 770 CV e 720 Nm di coppia, su un peso di 1.525 kg. La potenza viene trasmessa a tutte e quattro le ruote, in un quadro votato alle performance pistaiole.

Dall’altro lato del nastro d’asfalto c’è la Lamborghini Revuelto, nuova ammiraglia del marchio di Sant’Agata Bolognese. Anch’essa dotata di un V12 aspirato da 6.5 ​​litri, abbinato però a tre motori elettrici, offre una potenza ibrida di 1.015 CV e una coppia di 1.062 Nm, su un peso a secco di 1.772 kg. L’energia giunge al suolo con un raffinato sistema di trazione integrale.

Sulla carta sembra proprio non esserci storia: i favori del pronostico, per la drag race odierna, vanno all’ultima discendente della stirpe, ma il peso inferiore dell’altra potrebbe scompaginare le carte, specie nella prima sfida, che penalizza la Revuelto con un passeggero a bordo. Come andrà a finire? Non vi resta che un solo modo per scoprirlo: guardare il video!