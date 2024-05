Tesla Model S Plaid contro Lamborghini Revuelto: una drag race missilistica | Video

Le drag race suscitano un certo interesse sui canali social, anche se non sono il metodo migliore per giudicare un’automobile. La moda, però, è questa. A spingerla ci hanno pensato gli amanti delle auto elettriche più prestazionali, per mostrare la loro efficacia in accelerazione. In questo ambito, un ruolo di primo piano viene svolto dalla Tesla Model S Plaid, protagonista del confronto odierno, insieme alla nuova Lamborghini Revuelto. Ad organizzare il match ci hanno pensato quelli di “carwow”.

Sulla linea di partenza della sfida multipla ci sono due regine delle rispettive specie. Una con alimentazione 100% alla spina, l’altra con alimentazione ibrida. La prima è una sorta di bandiera per gli amanti del full electric; l’altra è la regina dei sogni per molti appassionati di supercar. Prima di cedere la parola al video, facciamo un breve ripasso delle rispettive doti, partendo dal modello emotivamente più coinvolgente.

La Lamborghini Revuelto gode della spinta di un motore V12 aspirato da 6.5 litri, che sprigiona note sonore molto intriganti, in grado di entrare nel cuore dalla porta principale. Il suo vigore energetico trova l’alleanza di tre unità elettriche, per una potenza combinata di 1.015 CV, con 1.076 Nm di coppia massima, su un peso di 1.772 kg. Tanta forza viene trasmessa sulle quattro ruote motrici tramite un cambio doppia frizione a 8 rapporti.

La Tesla Model S Plaid è alimentata da tre motori elettrici che si combinano per produrre 1.020 CV di potenza massima e 1.420 Nm di coppia, su un peso di 2.539 kg. Anche in questo caso la trazione è integrale, per scaricare con maggiore efficienza l’energia al suolo. Sull’esemplare protagonista della drag race sono state apportate, da un tuner tedesco, alcune modifiche sull’assetto e sull’aerodinamica, in funzione dei track day, ma questo non influisce più di tanto sulle performance rettilinee.

A questo punto ci avviciniamo alla visione del video, che si articola in più confronti sul quarto di miglio con partenza da fermo. A condire il quadro ci pensano anche una sfida in ripresa sul mezzo miglio e un test in frenata, ma sono le drag race i duelli principali. La potenza delle due auto è simile, la Tesla ha però più coppia e un’erogazione istantanea. Dalla sua, la Lamborghini ha un vantaggio sul peso registrato alla bilancia. Chi vincerà? Non vi anticipiamo nulla, anche se sul piano emotivo e caratteriale non c’è storia, perché il “toro” è di un altro pianeta.