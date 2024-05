Lamborghini Countach vs Ferrari 812 Competizione ed SF90, con un’intrusa. Il video della drag race

L’affollato universo delle drag race offre confronti sempre nuovi, talvolta con auto di altissima gamma. È il caso di quello odierno, proposto da CarExpert. Protagoniste della sfida sul quarto di miglio con partenza da fermo sono tre supercar coi fiocchi: la Lamborghini Countach LPI 800-4, la Ferrari 812 Competizione e la Ferrari SF90 Stradale. Insieme ad esse, una Hyundai Ioniq 5 N, in rappresentanza delle auto elettriche dall’indole sportiva, le cui doti di accelerazione sono ormai note a tutti.

Oltre allo scatto sui 400 metri, c’è spazio anche per una prova in ripresa, utile a misurare le doti di elasticità dei modelli coinvolti. Facile intuire come il primato andrà alla “rossa” ad 8 cilindri, ma che geografia assumerà la classifica alle sue spalle? Ovviamente non vi anticipiamo nulla, per non togliere il fattore suspense alla visione del video. Quest’ultimo sarà il mezzo a vostra disposizione per scoprire come sono andati a finire i duelli. Prima della visione, però, vi consigliamo di ripassare brevemente, insieme a noi, le cifre dei veicoli coinvolti nella drag race.

Iniziamo dalla Lamborghini Countach LPI 800-4, che porta nel 21° secolo lo spirito dell’iconica auto del “toro” di cui prende il nome. La spinta fa leva su un motore V12 aspirato da 6.5 litri di cilindrata, che eroga 780 CV. A questi vanno aggiunti i 34 messi sul piatto dall’unità elettrica. Ne deriva una potenza combinata di 814 CV, che giunge al suolo sulle quattro ruote motrici. Il peso è di 1595 kg.

Accanto a lei, sulla linea di partenza della drag race, c’è la Ferrari 812 Competizione, un capolavoro ingegneristico che fa vibrare le corde emotive degli appassionati. Sotto il lungo cofano anteriore pulsa un V12 aspirato da 6.5 litri di cilindrata, con 830 CV di razza al servizio del piacere. Il sound è pazzesco, al pari della sua energia, scaricata sulle sole ruote posteriori, per il massimo divertimento di guida. Il peso è di 1478 kg.

Altra protagonista della sfida è la Ferrari SF90 Stradale, con Assetto Fiorano. Questa è l’auto più vigorosa e prestazionale del gruppo. La forza dinamica giunge da un motore V8 biturbo da 4.0 litri di cilindrata, che opera in sinergia con 3 unità elettriche, per una potenza combinata di 1000 cavalli. Qui la trazione è integrale. Il peso tocca quota 1560 kg.

Chiude la tela la Hyundai Ioniq 5 N, meno elettrizzante delle altre sul piano emotivo, nonostante sia l’unica 100% “alla spina”. Le sue prestazioni in linea retta, però, sono molto incisive, come accade per le auto a batteria dall’indole sportiva. Qui la potenza complessiva è di 650 CV (con N Grin Boost) e viene scaricata al suolo giovandosi della trazione integrale. Il peso è di 1969 kg. A voi il video della drag race.