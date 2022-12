Ferrari SF90 Stradale Tailor Made in elegante color oro

Un’altra Ferrari SF90 Stradale è stata personalizzata dall’acquirente, facendo appello alle amorevoli cure del reparto Tailor Made, che consente di crearsi una vettura su misura. Le specifiche dell’esemplare sono questa volta orientate alla massima eleganza. Il risultato premia gli sforzi degli autori, consegnando alla vista una miscela di classe, che gioca sui toni vintage dell’oro e del blu.

Mix cromatico nobile

Con questi ingredienti l’auto trasuda un’aura di lusso, come dicono gli uomini di Maranello. I clienti non sempre hanno buon gusto. Talvolta capita che le loro richieste siano stravaganti. Non è il caso di questa Ferrari SF90 Stradale. Certo, il rosso o il giallo sono più intonati all’indole del modello e alla tradizione della casa del “cavallino rampante”, ma anche qui gli abbinamenti cromatici sono gradevoli, oltre che raffinati. Gli uomini di Tailor Made hanno saputo, ancora una volta, interpretare al meglio i gusti del committente, affiancandolo con la loro preziosa consulenza.

Una Ferrari SF90 Stradale…diversa

Per la carrozzeria è stata scelta una tinta Oro Chiaro, che trasmette le note di una calma eleganza o, se volete, di uno sfarzo non gridato. I cerchi sono argentati e si coniugano felicemente al resto della trama dialettica. Non si capisce se le pinze freni siano della stessa nuance o leggermente dorati: il risultato sarebbe gradevole e coerente in entrambi i casi. Per l’allestimento degli interni si è scelta, per le sedute, della pelle Heritage Ghianda (di colore marrone chiaro ad effetto vissuto), con dettagli in Blu Sterling e Alcantara in Blu Navy. Ne deriva una tela intrigante, dal fascino vintage, che distingue nel segno del gusto.

Il cuore non cambia

Resta immutata la meccanica. Del resto qui si è al cospetto dell’eccellenza. La Ferrari SF90 Stradale, infatti, è spinta da un motore V8 biturbo da 4.0 litri di cilindrata, affiancato da tre motori elettrici, per una potenza combinata di 1000 cavalli, con un picco di coppia di 800 Nm. Il quadro tecnologico è al top, come quello prestazionale. Roba da best in class, per intenderci, quindi perché intervenire sull’anima di un gioiello del genere?

Foto | Ferrari