La Lamborghini Countach LP400 S del film “The Cannonball Run” compie 45 anni

Il tempo vola anche per i miti. Sembra ieri, ma la Lamborghini Countach LP400 S protagonista del film “The Cannonball Run” è già arrivata al quarantacinquesimo compleanno. Per celebrare la ricorrenza anagrafica dell’iconico modello a sua firma, la casa di Sant’Agata Bolognese ha fatto incontrare nuovamente la vettura con l’equipaggio femminile che aveva a bordo in quella pellicola cult. Stiamo parlando delle attrici Adrienne Barbeau e Tara Buckman, che nell’opera cinematografica, vinsero la gara, interpretando il ruolo di due modelle da corsa.

Il rendez-vous ha ricreato una liaison fisica parcheggiata nei ricordi dai tempi dell’uscita del film, risalente al 19 giugno 1981. Grazie al management del “toro“, la coppia di star ha potuto rivedere la Lamborghini Countach LP400 S a loro affidata per girare i fotogrammi di “The Cannonball Run”. L’esemplare, di colore nero con interni senape, fu prodotto nel mese di novembre del 1979. Sono passati (quasi) 45 anni da quel momento. L’avveniristica supercar era stata spedita all’allora concessionaria SEA di Roma. Da lì, molto probabilmente, intraprese direttamente il viaggio verso gli Stati Uniti.

L’acquirente, che abitava in Florida, era legato da un rapporto di solida amicizia col regista, che lo convinse a scritturare l’auto, regalandole così un posto nella storia della settima arte e nell’immaginario collettivo. Sul set furono apportate alcune modifiche estetiche al modello, per renderlo più adatto alle esigenze sceniche, tenendo conto della natura del film, dove si compie la narrazione di una gara clandestina costa a costa, da New York a Los Angeles.

Una Countach LP400 S che è mito dell’action movie

Quando fu restituita al proprietario, la Lamborghini Countach LP400 S di cui ci stiamo occupando non fu ripristinata nello stato delle origini, ma conservò gli interventi eseguiti nella veste televisiva, presenti ancora nel suo corpo. Oggi l’auto è nelle mani di un altro appassionato, che la custodisce con la stessa cura del precedente. Lui si innamorò di quel “mostro” alato vedendo il film. Mai avrebbe potuto immaginare di entrarne in possesso. Eppure la cosa è capitata. Immagino la sua gioia.

Stiamo parlando di un prodotto cinematografico d’eccezione, con un cast stellare. Insieme alle due attrici prima menzionate, c’erano personaggi del calibro di Roger Moore, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Jackie Chan e Farrah Fawcett. Ora Adrienne Barbeau e Tara Buckman hanno potuto nuovamente toccare con mano quella vettura. Nessuna delle due aveva mai visto una Lamborghini prima delle riprese. Entrambe rimasero folgorate dal suo aspetto. Dicono: “Era semplicemente bellissima e lo è ancora. Senz’altro era la migliore e più affascinante del film”.

Alla domanda sul perché nell’opera di Jill Rivers sia stata scelta proprio la Countach come vincitrice, Barbeau si esprime in questi termini: “Penso che fosse una cosa naturale, visto il suo look. Le altre non erano al suo livello. E poi la scena d’apertura, con quella colonna sonora e la visione della Countach che corre e gioca a nascondino con la vettura della polizia. Solo lei poteva ottenere un effetto del genere”.