La Lamborghini Countach personale di Ferruccio Lamborghini [Video]

Di Rosario Scelsi lunedì 9 novembre 2020

Un video dal sapore speciale, che ci fa conoscere da vicino la Lamborghini Countach LP400 personale di Ferruccio Lamborghini, portandoci anche a bordo.

Il video odierno ha un sapore speciale, perché ci fa conoscere da vicino la Lamborghini Countach LP400 personale di Ferruccio Lamborghini, portandoci anche a bordo. Si tratta dell'unico esemplare della mitica supercar del "toro" appartenuto al fondatore della casa automobilistica di Sant'Agata Bolognese.

Poter gustare un simile gioiello in un filmato così completo e ben confezionato fa bene all'apparato emotivo degli appassionati. Ecco perché vi consigliamo la visione, anche se vi anticipiamo che nessuna condotta al limite è stata messa in atto dagli autori del cortometraggio, per un doveroso rispetto verso questo pezzo di storia.

Ricordiamo che la Lamborghini Countach LP400 appartiene a una stirpe che suscitò grande scalpore nell'universo automobilistico. Si tratta di una delle creature a quattro ruote più sorprendenti del 20° secolo. Una vera supercar, che ruppe gli schemi, segnando un'epoca.

Costruita dal 1974 al 1978, quest'auto sportiva aveva un V12 di 4 litri di cilindrata, che erogava 375 cavalli di potenza, per una velocità massima di 300 km/h. Solo 151 gli esemplari prodotti. L'opera del "toro" non è forse adatta per la Prima della Scala, ma il suo impatto estetico è dirompente.

Nelle sue forme ci sono l'avanguardia e la sperimentazione, in una tela chiaramente votata all'aggressività. Il lessico si esprime in modo coerente, senza forzature, per un prodotto ricco di fascino e di alto impatto scenico.

Facile immaginare il potere di richiamo esercitato sulla gente da questo modello, il cui nome deriva dall'affermazione di stupore, in dialetto piemontese, fatta da Nuccio Bertone alla vista di quelle linee audaci e futuristiche tracciate da Marcello Gandini, che ancora oggi catalizzano gli sguardi.