Una Lamborghini Huracán al servizio dell’altruismo, in modo commovente | Video

In questo mondo, l’amore per il prossimo sembra essersi perso per strada. Si ha come l’impressione che l’unico “valore” riconosciuto sia il denaro. Una persona viene considerata di successo se guadagna tanto, mentre se ha il cuore grande non gode della stessa ammirazione sociale. Per fortuna ci sono tanti esempi di natura diversa, che danno speranza per il futuro. Nel suo piccolo, un bel gesto ha preso forma presso un salone di supercar, con un Lamborghini Huracán, messa a disposizione dal venditore per regalare qualche minuto di piacere a una persona che nella vita è stata poco fortunata.

Non è la prima volta che avviene una cosa del genere. Diversi, infatti, sono stati gli slanci di altruismo dei proprietari di supercar nel corso degli anni. Oggi vi parliamo di quello costruito con amore dal titolare del punto vendita, dietro la cui vetrina era esposta l’auto sportiva di Sant’Agata Bolognese. Il tizio ha invitato il destinatario del cadeau presso il suo salone, dandogli la possibilità di scegliere tra una Ferrarti 812 Superfast e una Lamborghini Huracán. La preferenza è andata a quest’ultima, con cui è partita un’avventura stradale indimenticabile.

Il risultato? Un giro adrenalinico, con cui si è celebrato l’altruismo. Direi che è stata una prova di umanità, espressa in modo semplice e genuino, verso una delle tante persone meno fortunate che ci circodano. L’autore del gesto dice: “Un sorriso al giorno rende me e il mondo un posto migliore e più felice”. Così si fa! Diceva il compianto Piero Angela: “Oggi si punta troppo sulle prestazioni e troppo poco sui sentimenti. Ci sono troppi egoismi e tanto impoverimento emotivo”. Vedere un gesto, piccolo ma bello, come quello con la Lamborghini Huracán, fa bene al cuore, perché mostra la vera bellezza. Chapeau!