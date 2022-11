Lamborghini Huracàn STO: il Toro in pista a Fiorano

La Lamborghini Huracàn STO è la vettura del Toro omologata per la circolazione stradale più vicina ad un’auto da corsa tra quelle in gamma. La sua trazione posteriore la rende agile ma anche impegnativa da guidare a limite, e questo è parte del suo fascino. Così, sorprende, ma fino ad un certo punto, che alla Ferrari abbiano deciso di studiarla meglio. Infatti, è stata immortalata in foto ed in video mentre gira tra i cordoli sacri di Fiorano. Autore delle riprese che hanno fatto il giro del mondo è lo youtuber Varryx.

La Lamborghini Huracàn STO portata a limite a Fiorano

Nel video si percepisce come la Lamborghini Huracàn STO sia stata guidata secondo le sue potenzialità, ovvero quelle di una vettura che può circolare su strada, ma che, sostanzialmente, è destinata ai trackday. I collaudatori Ferrari le hanno letteralmente tirato il collo: si vede da come entrano in curva, da come escono con il posteriore che, in più di un’occasione, diventa imbizzarrito. E’ proprio il caso di dire che hanno preso il Toro per le corna! E i 640 CV hanno urlato in maniera devastante come solo un aspirato V10 sa fare. Chissà quali dati avranno ricavato, e se l’esperienza sarà stata utile per lo sviluppo di una concorrente con il marchio del Cavallino Rampante sul cofano?

Gli scambi di supercar non sono eventi rari

Non è raro, comunque, vedere una vettura di un brand analizzata da un marchio concorrente. Di recente dalle parti di Sant’Agata Bolognese si è vista una Ferrari SF90 Stradale, magari per studiarne il sofisticato comparto ibrido. Ora c’è stato quello che si potrebbe definire una sorta di scambio di favori, con la Lamborghini Huracàn STO che ha potuto girare a Fiorano. Un evento alquanto bizzarro ma significativo di una rivalità che, negli anni, si è evoluta con un certo rispetto.

Foto | YouTube Varryx