Da Bentley Mulliner e Supriya Lele l’esclusivo colore su misura “Nīla Blue”

Bentley Motors scrive un altro atto della collaborazione con la stilistica britannica Supriya Lele, confermando l’odierna vivacità della liaison fra l’universo della moda e quello dell’auto. La nuova partnership si è tradotta nello sviluppo di un colore personalizzato, il Nīla Blue, che potrà essere scelto dai clienti del reparto di personalizzazione Mulliner per dare un’identità ancora più specifica alla loro vettura della “B alata”.

Questo cromatismo si connette alla discendenza indiana di Lele e rappresenta una perfetta miscela di storia personale e abilità artigianale. Si tratta di una tonalità distintiva, che scrive una bella fusione tra alta moda e lusso automobilistico, in termini di artigianalità, innovazione e bespoke.

Bentley Mulliner gode di fama planetaria per la sua capacità di realizzare qualsiasi colore immaginabile. Gli specialisti di questa divisione lavorano a stretto contatto con ogni cliente per sviluppare vernici personalizzate che ne riflettano la visione e lo stile individuale. Nīla Blue è un esempio di come Mulliner possa creare qualcosa di completamente unico, traducendo le aspirazioni di un committente in un prodotto di sartoria cromatica.

Nella nuova tinta si coglie la firma di Supriya Lele, il cui codice creativo si è sposato spesso con la tonalità indaco, ricorrente nei suoi abiti. La nuance su misura sviluppata per vestire le Bentley coniuga il senso di una sobrietà lussuosa e di un’eleganza duratura. Per la presentazione di questa vernice speciale, è stata usata una Bentayga S, che ha fatto da tela per mostrare l’effetto finale. Lo speciale blu commissionato ha trovato applicazione, nella forma di strisce sottili, anche sui cerchi sportivi da 22″. Ovviamente la presenza del cromatismo si rileva anche negli interni, che includono una moltitudine di caratteristiche su misura. Noblesse oblige!