Bentley Motors ridefinisce ancora una volta gli standard del lusso automobilistico con la nuova Bentayga Extended Wheelbase (EWB) Azure Riviera Collection. Dopo il successo della Continental GTC Riviera Collection del 2023, Bentley torna a omaggiare il mondo degli yacht di lusso, proponendo un SUV che incarna un’arte senza tempo e un comfort senza precedenti.

Il design esterno della Bentayga EWB Azure Riviera Collection è un chiaro tributo al Mediterraneo e alla Costa Azzurra, con una carrozzeria caratterizzata dall’esclusivo colore blu Egeo. Questo tono ricco e profondo, evocativo delle acque cristalline, avvolge il SUV e si combina armoniosamente con cerchi da 22″ su misura e inserti in tinta, conferendo un’estetica moderna e raffinata.

All’interno, Bentley non lascia nulla al caso: la cabina è una celebrazione del lusso artigianale, con una selezione di materiali e colori che elevano l’esperienza di guida. La pelle Brunel, Linen e gli accenti Autumn creano un ambiente caldo e sofisticato, mentre la nuova impiallacciatura Pale Pinstripe, ispirata ai ponti in teak degli yacht, aggiunge un tocco nautico di classe. Ogni elemento, dai tappetini Mulliner ai cuscini in pelle personalizzati, è concepito per offrire il massimo del comfort e dell’eleganza.

La tecnologia avanzata è un altro punto di forza di questa edizione speciale. I rivoluzionari sedili airline di Bentley offrono regolazioni a 22 vie, adattandosi perfettamente alle esigenze di ogni passeggero. Il sistema di rilevamento climatico garantisce un comfort termico ottimale, mentre l’intrattenimento di bordo è affidato all’impianto audio Bang & Olufsen, accompagnato da un’illuminazione interna completamente personalizzabile.

Con la Bentayga EWB Azure Riviera Collection, Bentley non solo celebra il lusso su misura, ma lo porta a un nuovo livello, fondendo l’eleganza degli yacht con l’innovazione tecnologica. Questo SUV di lusso rappresenta un’ulteriore dimostrazione dell’impegno di Bentley nel creare veicoli che sono veri e propri capolavori su ruote, capaci di offrire un’esperienza di guida senza pari.