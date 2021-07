Abarth F595: nuova versione speciale per la 500 più sportiva

Ecco la nuova Abarth F595, inedita versione speciale della sportiva citycar che condivide il motore con la monoposto Tatuus di Formula 4. Infatti, è equipaggiata con il propulsore a benzina 1.4 T-Jet da 165 CV di potenza e 230 Nm di coppia massima che consente di raggiungere la velocità massima di 218 km/h, accelerando da 0 a 100 in 7,3 secondi.

4 terminali di scarico e dettagli Blu Rally

Esteticamente, la nuova Abarth F595 è riconoscibile per i quattro terminali verticali del nuovo impianto di scarico Record Monza Sovrapposto, i cerchi in lega Sport da 17 pollici di colore nero opaco e la tinta Blu Rally per le calotte degli specchietti retrovisori esterni e i Dam sia anteriori che posteriori, in contrasto con le colorazioni Bianco Gara, Grigio Campovolo, Grigio Pista, Nero Scorpione, Grigio Record e Grigio Asfalto disponibili per la carrozzeria. Inoltre, sono previsti gli inserti dell’abitacolo di colore nero opaco.

Più sportività con lo Scorpion Mode

La dotazione di serie della nuova Abarth F595 è completa di fari fendinebbia, volante in pelle, sedili sportivi, sistema multimediale UConnect con il display touchscreen HD da 7,0 pollici, l’autoradio DAB, Apple Car Play e Google Android Auto, sospensioni posteriori Koni con la tecnologia FSD, modalità di guida sportiva Scorpion Mode, freni a disco ventilati anteriori da 284 mm e posteriori da 240 mm.