Abarth 595 Hercules by Pogea Racing: raggiunge i 220 CV

L’Abarth 595 è una delle sportive dalle dimensioni compatte più appagante e distintiva del settore automotive. Per la schiera dei soliti “incontentabili” arriva un kit di preparazione realizzato da Pogea Racing, in grado di trasformare il piccolo Scorpione in una belva a dir poco emozionante.

Look dal sapore dark

Battezzata Abarth 595 Hercules, l’ultima creazione del famoso tuner tedesco si riconosce immediatamente per la sua livrea esterna “total black” impreziosita da un kit estetico-aerodinamico in fibra di carbonio decisamente vistoso. Quest’ultimo include infatti un enorme ala aerodinamica posteriore, passaruota allargati, un nuovo cofano motore con minacciose prese d’aria e un set di cerchi in lega forgiati da 18 pollici, avvolti da pneumatici Michelin Pilot Sports 4S e abbinati ad un assetto ribassato di ben 45 mm.

220 CV di potenza

Come accennato in precedenza, Pogea Racing è intervenuto anche sulla parte meccanica della vettura con l’obiettivo di aumentare in maniera esponenziali le prestazioni della 595. Grazie all’uso di una nuova centralina ECU, abbinata alla sostituzione dello scarico originale con uno più performante la potenza massima ha raggiunto quota 220 CV e la coppia ha toccato il picco dei 350 Nm. Ovviamente l’aumento di potenza e coppia ha permesso di ottenere prestazioni ancora più elevate: secondo i dati dichiarati la vettura brucia lo scatto da 0 a 100 km/h in soli 6,2 secondi e raggiunge una velocità massima di 232 km/h.

Prezzi

Per trasformare l’Abarth 595 nel bolide nero targato Pogea Racing è necessario staccare un assegno di ben 18.810 euro.