Abarth 595e: la foto rubata della prima elettrica dello Scorpione

Rumors e indiscrezioni giravano in rete ormai da molto tempo, inoltre il Gruppo Stellantis ha sempre indicato l’elettrico come strada da seguire per il futuro dei propri brand, compresi quelli più sportivi come ad esempio Abarth. Ora, queste indiscrezioni sono state confermate da un’immagine pubblicata in rete che mostra la futura Abarth 595e (nome non ancora confermato), versione ad alte prestazioni dell’apprezzatissima 500 elettrica e prima vettura dello Scorpione a vantare una meccanica a zero emissioni.

Abarth 595e: look aggressivo

La prima Abarth della storia con motore elettrico dovrebbe debuttare nel 2024, ma nell’attesa possiamo gustarci e studiare con attenzione la prima immagine che mostra il frontale della vettura. La foto a nostra disposizione ci mostra un esemplare senza camuffature, personalizzato con una aggressiva livrea esterna color verde lime. Rispetto alla 500e da cui deriva, dal punto di vista stilistico questa Abarth elettrica sfoggia un nuovo paraurti anteriore decisamente più aggressivo, impreziosito nella parte bassa da una finitura nido d’ape e da uno splitter in contrasto di colore bianco. Al centro del muso troviamo la grande scritta Abarth, mentre poco più in alto il classico simbolo della Casa dello Scorpione.

I proiettori a LED sembrano bruniti, mentre le calotte degli specchietti laterali sono di colore nero. All’interno dell’abitacolo si intravedono i sedili sportivi ad alto contenimento, caratterizzati da ampi poggiatesta integrati. Purtroppo, dall’immagine non si possono osservare gli altri dettagli della vettura, ma immaginiamo l’adozione di un volante specifico, cerchi in lega di grandi dimensioni, minigonne pronunciate, un nuovo spoiler e un paraurti posteriore specifico.

Abarth 595e: promette prestazioni da vera sportiva

Per quanto riguarda il motore e le prestazioni della futura Abarth a zero emissioni, ricordiamo che la Fiat 500e “standard” monta un motore elettrico da 118 CV, alimentato da una batteria da 43 kWh. Ovviamente la versione della Casa dello scorpione punterà ad offrire prestazioni decisamente più elevate. Secondo le solite indiscrezioni si parla di una potenza compresa tra i 170 e i 200 CV circa. Ovviamente la vettura monterà un assetto specifico e forse barre stabilizzatrici che offriranno alla vettura un handling degno di una sportiva di livello.

Sound “artificiale”?

Un discorso delicato sarà quello dedicato al “sound” del motore, considerato un dettaglio molto importante per gli amanti delle Abarth. Essendo una vettura elettrica, il motore è privo di suoni, ma con ogni probabilità verrà adottato un sistema elettronico che permetterà di replicare il “rombo” di un motore termico ad alte prestazioni.