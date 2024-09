Lo spettacolo delle Lancia Delta a Torino con Miki Biasion

Domenica 15 settembre 130 Lancia Delta hanno sfilato per le vie di Torino per l’edizione 2024 di Amiki Miei, l’iniziativa privata nata nel 2008 dalla passione di Miki Biasion, due volte campione del mondo rally al volante della Delta, e dedicata agli amanti del marchio Lancia. Il ritrovo biennale prevedeva un percorso tra le vie della città natale del marchio di Stellantis, partendo da Piazza San Carlo, con sosta al Valentino in occasione del Salone dell’Auto di Torino e arrivando all’Heritage Hub.

L’entusiasmo di Lancia

“Per il marchio Lancia è stato un vero orgoglio essere parte di questa storia e aver presenziato di fronte a così tanti appassionati. Nuova Lancia Ypsilon è stata la vettura che sta traghettando il marchio nell’era dell’elettrificazione e oggi il modello ha guidato un magnifico corteo tra le eleganti strade di Torino: un momento simbolico e di grande importanza in questa fase di lancio della vettura a livello europeo, proprio nella città di nascita del marchio”, ha dichiarato Charles Fuster, Head of Marketing and Communication del marchio Lancia.

“Queste occasioni sono sempre cariche di emozione e orgoglio. Lancia è il marchio con cui ho vinto due Campionati del Mondo Rally, alla guida della Delta: un traguardo per me indimenticabile. Sono stato felice di essere presente a Torino, proprio in questa città iconica per il marchio, e di aver potuto condividere questa esperienza con tutti gli appassionati del mondo dei motori e di Lancia in particolare”, ha dichiarato Miki Biasion.

L’iniziativa Amiki Miei 2024

Il legame tra Miki Biasion e la Lancia Delta è indissolubile. Il pilota italiano di Rally più vincente di tutti i tempi, infatti, conducendo l’iconica Delta della scuderia Martini Racing al trionfo nei mondiali 1988 e 1989, ha contribuito a rendere Lancia il marchio con il maggior numero di vittorie di tutti i tempi, grazie a: 15 Campionati del Mondo Rally, tre Campionati del Mondo di Endurance Costruttori, una 1000 Miglia, due Targa Florio e una Carrera Panamericana.

Alla nona edizione della manifestazione, che viene ospitata ogni anno da una località diversa, nuova Lancia Ypsilon ha guidato la parata di vetture storiche: 130 i modelli accreditati con i rispettivi equipaggi, provenienti in totale da sei differenti paesi europei, sono partiti da Piazza San Carlo, nel cuore della città sabauda, per arrivare di fronte all’Heritage Hub, dove si trovano tantissimi modelli Lancia. Un percorso simbolico e ancor più significativo, a pochi mesi dall’inizio del Rinascimento Lancia.

La rinascita del marchio è stata accompagnata da due ritorni storici, entrambi previsti per il 2025: la Lancia Ypsilon HF, la versione ad alte prestazioni della prima vettura della nuova era del marchio, e la Lancia Ypsilon Rally 4 HF, il modello che segnerà il ritorno ufficiale di Lancia nel mondo del Rally, in coerenza con la sua leggendaria storia sportiva. Per lo sviluppo di entrambi i modelli, Lancia si è affidata proprio al supporto di Miki Biasion. La sua esperienza ha infatti permesso di aumentare la potenza del motore elettrico di Nuova Lancia Ypsilon HF fino a raggiungere i 280 CV e, parallelamente, di affinare le performance della Ypsilon Rally 4 HF in termini di assetto, frenata e calibrazione motore, in un’ottica di miglioramento continuo volto a garantire le migliori performance in gara.