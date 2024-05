Lancia torna nei rally con la Ypsilon HF

Lancia e l’epopea dei rally, una pagina gloriosa condita da 11 titoli mondiali costruttori, ma archiviata nei primi anni ’90 del secolo scorso. Il brand italiano chiuse il suo percorso sportivo con la pancia piena e il palmarès più ricco di tutti. Adesso, la storia è pronta a riprendere, in modo forse inaspettato, anche se da tempo si vociferava di un suo rientro ufficiale nel suo sport prediletto. Ora, la conferma arriva direttamente da Stellantis che rispolvera il vecchio logo HF, la divisa ufficiale Martini e trasforma la sua nuova Ypsilon in un’auto da battaglia.

Il ritorno nei rally

Lancia presenta in anteprima la Lancia Ypsilon HF, la versione ad alte prestazioni della prima vettura della nuova era del marchio che arriverà sul mercato a maggio 2025, e la Ypsilon Rally 4 HF, che rappresenta il ritorno di Lancia nei rally. Quest’ultima è alimentata da un motore 1,2 litri turbo 3 cilindri e 4 valvole per cilindro che sviluppa 212 CV. Dotato di trazione anteriore con trasmissione meccanica a 5 marce e differenziale autobloccante meccanico, il modello ad alte prestazioni si pone come soluzione ideale per il divertimento di tutti gli appassionati di rally, ma anche come serio candidato per i piloti che ambiscono alla vittoria nella categoria R4 e nei campionati a due ruote motrici.

Lancia Ypsilon HF

La nuova Lancia Ypsilon HF alimentata con una motorizzazione 100% elettrica da 240 CV, permette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,8 secondi, e sarà caratterizzata da un assetto ribassato, una carreggiata allargata e da forme aggressive e muscolose, ispirate alle iconiche vetture più radicali che hanno fatto la storia del marchio, con forme e design al servizio della resa prestazionale. La vettura farà il suo debutto sul mercato a maggio 2025. Dopo Lancia Ypsilon HF, anche la Gamma e la Delta disporranno di una versione HF.

Il nuovo logo HF, svelato a marzo nella sua versione rivisitata, ha reinterpretato il logo storico, rendendolo contemporaneo: gli elementi costitutivi del marchio sono i simboli della tradizione Lancia che vengono ora semplificati, sia in termini di linee che di forme, creando un nuovo equilibrio.