La Lancia Fulvia parcheggiata a Conegliano è stata spostata dopo 47 anni

Alcuni giorni fa vi avevamo parlato della vecchia Lancia Fulvia parcheggiata da 47 anni in via Zamboni a Conegliano (TV). Il caso aveva suscitato un forte interesse mediatico. Adesso le luci dei riflettori tornano ad accendersi su quella vettura, perché dopo la lunghissima sosta è stata rimossa dal luogo in cui aveva stazionato per lungo tempo. Destinazione la Fiera Auto e Moto d’Epoca di Padova, dove attualmente si trova esposta, anche in virtù della particolare storia.

L’auto appartiene a un anziano edicolante, che l’aveva disposta in forma stabile davanti al suo punto vendita, per farvi scaricare i giornali nel bagagliaio, in attesa di sistemarli negli scaffali del locale. Come abbiamo riferito in una precedente occasione, anche dopo la chiusura dell’attività la sua posizione non è mutata, suscitando umori contrastanti nella gente.

Alcuni l’hanno vista bonariamente, quasi come un pezzo d’arredo, consumato dal tempo e dagli agenti atmosferici. Altri hanno manifestato disappunto per la sua presenza, considerata come un segno di degrado.

Adesso quell’auto è diventata famosa su scala nazionale. Il fatto che abbia trovato spazio espositivo alla Fiera di Padova, suscitando persino l’interesse dei TG, pur in presenza di tanti capolavori a quattro ruote in vetrina, racconta il rilievo assunto dalla sua vicenda. Al termine dell’evento veneto dedicato all’auto d’epoca, la storica Lancia Fulvia tornerà a Conegliano. Qui troverà spazio nel giardino di un istituto scolastico, ma non prima di un restauro, che sarà eseguito a Vicenza.