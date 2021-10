Shock in autostrada: camionista “spinge” una Polo di traverso [Video]

A volte le strade sono peggio della giungla e capitano cose ai limiti dell’assurdo. Il video odierno ce ne offre una conferma, mostrando un TIR che, durante la marcia autostradale, spinge una Volkswagen Polo disposta trasversalmente davanti alla motrice. Sembra che il camionista sia all’oscuro di quello che sta facendo. Altrimenti si sarebbe fermato, se lucido di mente.

Per fortuna un automobilista davanti a lui è riuscito a farlo accostare, agitando le mani fuori dal finestrino, per fargli capire che una situazione pericolosa era in atto. Il video si interrompe troppo presto per capire se qualcuno si sia fatto male, ma le buone condizioni in cui versa la Volkswagen Polo lasciano ben sperare su un esito felice della vicenda.

Ci si interroga su come la vettura tedesca si sia potuta intrappolare in quel modo. Forse un contatto iniziale, una sorta di speronamento – anche involontario – ha fatto girare l’auto. La cosa che però, più di ogni altra, pone delle domande è come abbia fatto il conducente del TIR a non rendersi conto dell’accaduto. Anche se non avesse visto la Volkswagen Polo, come può non aver sentito il contatto, il rallentamento della marcia del suo mezzo pesante, lo stridio delle gomme del veicolo spinto, i colpi di clacson?