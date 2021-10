Lamborghini appena comprata a 234 km/h: multa, confisca e vendita all’asta

In Danimarca sono molto severi contro la guida ad alta velocità. Lo sta scoprendo a sue spese un uomo di origini irachene, fresco proprietario di una Lamborghini Huracan Performante Spyder, comprata in Germania.

Il tizio ha voluto provare la spinta della sua nuova auto, che lo ha catapultato in poco tempo a quota 234 km/h. Questa la velocità alla quale è stato beccato nei pressi di Copenaghen, mentre si stava dirigendo verso casa, in Norvegia. L’autovelox gli ha fatto una bella fotografia a quell’andatura, in un tratto dove il limite era di 130 km/h.

Per lui, adesso, si profila il rischio della confisca dell’auto e della sua vendita all’incanto. Questo consentono le più recenti leggi del paese scandinavo nei casi di guida spericolata o pericolosa. Il proprietario della Lamborghini Huracan Performante Spider perderà molto probabilmente la sua supercar, spinta da un motore V10 da 640 cavalli. Si beccherà inoltre una sostanziosa multa e una denuncia. Un “bottino” davvero infelice, difficile da dimenticare.