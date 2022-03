Lancia Delta Integrale: esemplare nuovo in vendita negli USA

Un’auto che ha consolidato negli una fama leggendaria, l’aura di un mito che ha superato i limiti del tempo: la Lancia Delta Integrale. Per sei lunghissime stagioni consecutive tra il 1987 e il 1992 ha trionfato nel mondiale costruttori rally e per questo motivo è diventata la “Regina”. Una delle auto più vincenti della storia del motorsport, possiede un fascino immortale e trasversale, tanto che amata e ammirata in Italia quanto all’estero.

Un esemplare perfetto di Lancia Delta Integrale Martini 5 Evoluzione, modello nato per celebrare il quinto titolo tra il 1991 e 1992, è in vendita presso Bring a Trailer, negli USA. La particolarità è che si tratta dell’unità numero 69 sulle 400 realizzate, ma soprattutto è nuova dato che ha percorso appena 168 km.

Allestimento

La Delta Integrale Evo si presenta con la livrea Martini Racing sulle fiancate – la stessa dell’auto da competizione – e cerchi bianchi da 15”. La Lancia è caratterizzata anche da prese d’aria e spoiler neri e possiede una dotazione di bordo completa. All’interno troviamo i sedili Recaro in Alcantara nera con cuciture e cinture di sicurezza rosse, il climatizzatore manuale, l’antifurto elettronico con telecomando, l’autoradio con lettore CD e due altoparlanti, vetri elettrici e chiusure centralizzate. Presente anche una targhetta d’argento che riporta il numero di serie. Davvero un gioiello.

Status symbol

L’auto sotto al cofano monta un motore da 210 CV e 300 Nm di coppia con un cambio manuale a 5 marce. La vettura è rimasta nel seminterrato di una concessionaria italiana fino al 2018, quando è stata importata negli USA dall’attuale proprietario. La Lancia è stata recentemente sottoposta a manutenzione ed è offerta con cover originale e certificato di autenticità di Lancia Classiche.

Questa Delta Integrale Martini 5 Evoluzione è un vero e proprio status symbol, un’auto che sta facendo letteralmente impazzire i collezionisti che hanno già offerto cifre mostruose per accaparrarsi quest’auto, che da nuova costava 56 milioni di lire. Adesso gli acquirenti sono già sui 180.000 euro, ma la cifra potrebbe non fermarsi.