Lancia Delta Integrale EVO 2 Edizione Finale: all’asta a prezzo record

La Lancia Delta Integrale è un nome che fa scaldare il cuore di tutti gli appassionati delle quattro ruote, grazie soprattutto ai trionfi nel mondiale rally, dove ha collezionato ben 6 titoli costruttori consecutivi tra il 1987 e il 1992, e quattro piloti. Per essere stata così dominante, la vettura torinese si è guadagnata sul campo l’appellativo di “regina”, cosa che vale ancora oggi. Prima di pensionare un modello così carismatico e vincente, alla Lancia avevano deciso di creare un’ultima edizione, chiamata per l’appunto “Edizione Finale” su base EVO 2. Un esemplare dei soli 250 prodotti è stato recentemente messo in vendita a un’asta in Inghilterra alla straordinaria cifra di 265.000 euro.

Caratteristiche

La Delta Evo 2 Edizione Finale è in vendita da DK Engineering nel Regno Unito, ed è caratterizzata da una vernice metallizzata in color Rosso Amaranto, con striscia centrale rifinita in Giallo Torino e Blu. I cerchi sono da 16 pollici bruniti, in grigio antracite, con il classico disegno multiraggio Lancia da rally. Il primo proprietario la comprò da nuova e la usò con il contagocce, prima che venisse esportata in Belgio nel 2008. Toccò poi al nuovo proprietario inglese con cui ha passato la maggior parte dell’ultimo decennio in un deposito costruito appositamente per lei. Il risultato finale è un tachimetro che conteggia solamente 5.500 km percorsi e, dunque, le condizioni di questa Delta sono a dir poco spettacolari, soprattutto nell’abitacolo dove non si trovano segni di usura.

Modello esclusivo

L’esclusività del modello e le condizioni a dir poco superbe incidono sul prezzo finale, tanto che la richiesta finale è decisamente fuori mercato anche per un’edizione speciale di una Delta Integrale EVO 2. Tuttavia, questo modello ha una schiera di seguaci pronti a tutti, quindi non è impensabile credere che alla finestra ci possa essere qualche facoltoso cultore pronto a mettere le mani su un modello così prezioso e tenuto in modo maniacale.