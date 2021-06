Incidente Ferrari: distrutta una rara 599 GTB 60F1 Alonso Edition

Quando una “rossa” viene danneggiata, per gli appassionati è un colpo al cuore, specie se si tratta di una supercar rara come la Ferrari 599 GTB 60F1 Alonso Edition, sbocciata in sole 40 unità. Purtroppo una cosa del genere è successa a sud di Monaco, dove un esemplare del prezioso modello ha avuto un incidente, su una strada bagnata. Probabilmente, le precarie condizioni d’aderenza determinate dal velo d’acqua hanno fatto perdere il controllo del mezzo al conducente che, per fortuna, non si è fatto male. È stato l’ex proprietario della vettura a pubblicare la foto del suo “vecchio” gioiello ferito sul profilo Instagram di muc.collector.

Non sono noti i dettagli del crash: si sa soltanto che l’auto è andata a finire contro le barriere di sicurezza, ricevendo significativi danni alla parte anteriore. Difficile dire, in queste condizioni, se altri veicoli siano stati coinvolti nella disavventura, ma la cosa non è da escludere. Pochi sanno dell’esistenza della Ferrari 599 GTB 60F1 Alonso Edition: del resto si tratta di una serie speciale poco pubblicizzata. Il lancio di questa versione avvenne nel 2011, per celebrare i 60 anni di vittorie del “cavallino rampante” in Formula 1. L’auto si basa sulla 599 HGTE e fa ricorso ad una speciale verniciatura che celebra il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia.

Grande il carisma della Ferrari 599 GTB 60F1 Alonso Edition, che unisce il fascino delle forme a un’anima sportiva degna della tradizione. In essa si legge la traccia di uno spirito effervescente, pronto a scatenarsi, per concedere vibranti emozioni di guida al fortunato di turno. Lo status di granturismo viene preservato, ma gli aspetti dinamici sono molto coinvolgenti. Il piglio sportivo è sottolineato dal sound degli scarichi, che accompagna in modo melodioso le altissime prestazioni, in un quadro dove il profumo della bellezza avvolge i sensi. Peccato che un esemplare della specie abbia avuto un incidente!