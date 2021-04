La Ferrari 812 GTS parcheggiata male… finisce nel lago di Garda

Brutta disavventura per una Ferrari 812 GTS, finita nel lago di Garda a Sirmione, bellissima località in provincia di Brescia. Pare che il proprietario abbia parcheggiato la sua auto in una superficie in leggera pendenza, forse senza azionare il freno di stazionamento e con il cambio in folle. Questo, almeno, riferiscono alcune fonti.

Così, la splendida supercar di Maranello ha lentamente iniziato a muoversi, finendo in acqua, senza che l’uomo potesse intervenire in tempo. Per fortuna, l’immersione dell’auto è stata solo parziale, interessando solo la parte inferiore della carrozzeria. Le spese da sostenere per il ripristino saranno comunque impegnative. A ripescare la Ferrari 812 GTS ci ha pensato un carro attrezzi.

Credo che il proprietario della vettura di Maranello protagonista dell’incidente stia soffrendo per l’accaduto, ma presto potrà rifarsi, perché quando la sua fuoriserie sarà rimessa a posto, basterà guardarla ed ascoltarne il sound per ritrovare uno stato emotivo di ben altro tenore. Quando poi si rimetterà al volante, per apprezzare il motore a benzina V12 aspirato da 6.5 litri con 800 cavalli di potenza, i ricordi della triste giornata sul lago di Garda svaniranno.

Foto da pagina Facebook “Sei di Sirmione se…”