Accelera e distrugge una nuovissima Ferrari 488 Pista [Video]

Incidente in Olanda per una Ferrari 488 Pista. Le fasi dell’uscita di strada sono state immortalate in un video, che lascia intuire le dinamiche del crash. Il tizio al volante, ripreso da una dashcam a bordo di un’altra auto, non procede ad alta velocità, ma a un certo punto dell’azione si concede qualche piccola licenza di guida, senza fare bene i suoi calcoli. Forse nel tentativo di impressionare gli altri utenti della strada, scala un paio di marce ed affonda sul pedale dell’acceleratore, probabilmente con i controlli elettronici disattivati. Così la perdita di aderenza è istantanea.

In casi del genere bisogna essere molto pronti a reagire, ma l’uomo al volante non riesce a riprendere in tempo la sua amata supercar. Quest’ultima era stata appena ritirata: forse anche lo scarso feeling col mezzo del “cavallino rampante” ha pesato sull’infelice dinamica fissata dal video. I danni non sono irreparabili, ma il conto del ripristino sarà comunque molto salato, almeno per gli standard dei comuni mortali.

Ricordiamo che la Ferrari 488 Pista è una delle migliori armi da circuito fra quelle del normale listino. Lo sviluppo della vettura è partito dalle corse, in forza dei cinque titoli Costruttori nel Mondiale FIA WEC conquistati dalla casa italiana nella categoria GTE dal 2012 e dei 25 anni di esperienza nei campionati monomarca Ferrari Challenge.

Il modello gode della spinta di un motore V8 biturbo da 3.9 litri, con 720 cavalli di potenza, che gli regalano una progressione entusiasmante, in una tela prestazionale di riferimento, che appaga al meglio sul piano sensoriale ogni appassionato di automobilismo. A questo punto non ci resta che lasciarvi alla visione delle immagini relative al crash della sfortunata Ferrari 488 Pista, che a quanto pare era stata ritirata da appena qualche giorno. Sono fotogrammi dolorosi, ma per fortuna nessuno si è fatto male, ed è la cosa che conta di più.