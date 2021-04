Hyundai Kona 2021: aggiornamenti, prezzi e allestimenti del B-SUV

In perfetta corrispondenza con le recenti anticipazioni relative all’imminente esordio commerciale, Hyundai Kona 2021 si prepara al debutto su strada. Il B-SUV coreano, in produzione dalla seconda metà del 2017, è stato oggetto di un ampio programma di aggiornamento, che ha riguardato l’estetica, gli interni, le dotazioni e l’assortimento delle unità motrici. Nella fattispecie, si segnala l’arrivo delle configurazioni mild-hybrid a 48V benzina e diesel, che si aggiungono alla declinazione “base” 1.0 benzina e vanno ad arricchire una lineup sempre più elettrificata (le versioni full-hybrid ed elettriche sono ovviamente confermate).

La novità N Line

In più, fa il proprio esordio l’allestimento N Line (già presente in altri modelli del “colosso” coreano), di intonazione ancora più sportiva – e per questo dedicato ad una clientela dinamica e giovanile – che presenta una serie di dettagli dedicati: disegno specifico di frontale e zona posteriore, accenti esterni in tinta carrozzeria, cerchi a finitura diamantata, interni con cuciture in rosso a contrasto, pedaliera in metallo e monogramma “N Line” sul pomello del cambio.

Un sostanzioso upgrade

Sebbene la novità 2021 sia indicata come restyling, il “capitolato” di rinnovamento impostato dai tecnici Hyundai per la nuova gamma Kona è particolarmente ampio: una scelta che procede di pari passo con la rapida evoluzione del mercato e la volontà di confermare, ampliando le proposte elettrificate nella fascia SUV di segmento B, il positivo gradimento ottenuto nella commercializzazione della precedente serie, che in Italia ha fatto registrare circa 34.000 unità vendute. Il “maquillage” riguarda una revisione al frontale ed alla parte posteriore, una caratterizzazione ad hoc per la configurazione 100% elettrica, nuove finiture interne, un aggiornamento in materia di digitalizzazione e connettività ed una dotazione ancora più completa di sistemi di ausilio attivo alla guida.

Versioni e allestimenti

Hyundai Kona 2021 si articola su cinque differenti motorizzazioni:

benzina (1.0 Smartstream T-TDi da 120 CV a cambio manuale e trazione anteriore);

benzina mild-hybrid (stesso motore Smartstream da 1 litro e 120 CV con sistema supplementare elettrico a 48V);

turbodiesel (esclusivamente mild-hybrid 48V, proposto nella versione 1.6 CRDi da 136 CV con cambio iMT e DCT a trazione anteriore, e con cambio DCT a trazione integrale);

full hybrid (1.6 GDi da 141 CV di potenza complessiva a trazione anteriore e cambio DCT a sei rapporti);

elettrico (due versioni, entrambe provviste di trasmissione a rapporto singolo: con batteria da 39 kWh, per un’autonomia WLTP di 305 km a ciclo combinato e fino a 435 km a ciclo urbano; e con batteria da 64 kWh di capacità: in questo caso, la percorrenza dichiarata aumenta a, rispettivamente, 484 km e 660 km in città).

Gli allestimenti sono tre per ciascuna delle tipologie di alimentazione.

Hyundai Kona 2021 benzina, benzina mild-hybrid e turbodiesel mild-hybrid: X Tech, X Line e la novità N Line;

Hyundai Kona 2021 full hybrid: X Tech, X Line ed X Class;

Hyundai Kona 2021 electric: X Tech City, X Line ed X Class.

Ecco quanto costa

Di seguito il dettaglio degli importi di vendita “chiavi in mano”.

Versione a benzina

Hyundai Kona 1.0 T-GDi 2WD 120 CV. X Tech: 22.000 euro; X Line: 23.700 euro; N Line; 24.900 euro.

Versione benzina mild-hybrid

Hyundai Kona 1.0 T-GDi 48V 2WD 120 CV iMT. X tech: 23.350 euro; X Line: 25.050 euro; N Line: 26.250 euro.

Versioni turbodiesel mild-hybrid

Hyundai Kona 1.6 CRDi 48V 2WD iMT 136 CV. X Tech: 25.150 euro; X Line: 26.850 euro; N Line: 28.050 euro;

Hyundai Kona 1.6 CRDi 48V 2WD DCT 136 CV. X Line: 28.700 euro; N Line: 29.900 euro;

Hyundai Kona 1.6 CRDi 48V 4WD DCT 136 CV. X Line: 30.400 euro; N Line: 31.600 euro.

Versione full hybrid

Hyundai Kona 1.6 GDI HEV 2WD DCT 141 CV. X Tech: 27.150 euro; X Line: 28.950 euro; X Class: 32.750 euro.

Versioni elettriche

Hyundai Kona EV 39 kW 136 CV. X Tech City: 35.850 euro; X Line: 40.400 euro;

Hyundai Kona EV 64 kWh 204 CV. X Line: 45.000 euro; X Class: 49.600 euro.

Garanzia

Analogamente a tutti gli altri modelli commercializzati in Italia, anche la nuova gamma Kona 2021 dispone della copertura di 5 anni a km illimitati, e 8 anni o 160.000 km per le batterie ad alta tensione.

Le proposte commerciali

Hyundai Kona 2021

Con la formula di finanziamento Hyundai i-Plus (comprensiva di polizza Furto-incendio ed assicurazione Credit Life), la versione X Line con alimentazione mild-hybrid 48V da 120 CV e trasmissione 6iMT è disponibile con rate da 199 euro al mese e 7.235 euro di anticipo (3.000 euro di vantaggio cliente in caso di permuta o rottamazione), e dopo tre anni possibilità di sostituire la vettura con un nuovo modello della gamma Hyundai, tenerla saldando o rateizzando il Valore Futuro Garantito, o restituirla senza ulteriori obblighi.

Hyundai Kona Hybrid

Attraverso l’adesione al finanziamento Hyundai i-Plus (con polizza Furto-incendio ed assicurazione Credit Life), la nuova versione full hybrid 2021 in allestimento X Line da 141 CV viene offerta con rate da 239 euro al mese e 8.860 euro di anticipo (3.250 euro di vantaggio cliente in caso di permuta o rottamazione), e possibilità, dopo tre anni, di sostituire la vettura con un nuovo modello della gamma Hyundai, tenerla saldando o rateizzando il Valore Futuro Garantito, opure restituirla senza ulteriori obblighi.

Hyundai Kona Electric

Contestualmente al debutto commerciale, la nuova gamma EV di Hyundai Kona viene offerta con l’innovativa formula di finanziamento Triplo Zero, che comprende – a fronte di 11.551 euro di anticipo – 10.500 euro di vantaggio cliente, zero rate e zero interessi per due anni, con polizza Furto-incendio inclusa. In alternativa, Hyundai Kona Electric 2021 è disponibile anche con formula a noleggio a lungo termine Hyundai Renting: ad esempio, la versione con batteria da 39 kWh prevede 36 canoni mensili da 355 euro che includono tutti i servizi di mobilità (tra cui polizza furto e incendio, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale 24 ore su 24 e servizio di customer care dedicato), il primo canone gratuito per i nuovi clienti Hyundai Renting ed un voucher da 350 euro per l’utilizzo del servizio Charge MyHyundai che consente di accedere all’ampia rete di ricarica europea (oltre 200.000 “hub” presenti in 29 Paesi), con una soluzione semplificata di pagamento mediante un’unica tessera o App.

I principali equipaggiamenti

Hyundai Kona X Tech

Esterni

Cerchi in lega da 16” con pneumatici da 205/60 R 16 e kit gonfiaggio gomme;

Finitura in nero per griglia frontale, modanature e codolini passaruota;

Maniglie porta e gusci degli specchi retrovisori in tinta carrozzeria;

Specchi retrovisori regolabili e riscaldabili a comando elettrico e provvisti di indicatori di direzione integrati;

Luci diurne e luci di posizione a Led.

Interni

Attacchi Isofix;

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con funzione Safety;

Bracciolo anteriore con vano portaoggetti;

Climatizzatore manuale;

Cluster Supervision TFT Lcd da 4.2” nel quadro strumenti;

Cruise Control;

Drive Mode Select per le versioni mild-hybrid 48V;

Poggiatesta anteriori regolabili in altezza;

Presa ausiliaria da 12V collocata nella plancia;

Sensore luci;

Piantone dello sterzo regolabile in altezza;

Rivestimento sedili in tessuto;

Sedili anteriori regolabili in altezza;

Sedile lato guida con supporto lombare a regolazione elettrica;

Sedili posteriori frazionabili a schema 60:40;

Sensori di parcheggio posteriori.

Infotainment

Comandi audio al volante;

Modulo multimediale Multimedia System con display touch da 10” a connettività wireless compatibile con Apple CarPlay ed Android Auto;

Telecamera posteriore;

Connettività Bluetooth con riconoscimento vocale;

Impianto audio digitale DAB con sei altoparlanti;

Una presa USB anteriore per la ricarica di device portatili.

Sicurezza e ADAS Hyundai SmartSense

Sei airbag (anteriori, laterali, a tendina);

Antifurto con immobilizer;

Sistema di assistenza alle partenze in salita;

Sistema di controllo stabilità ESP;

Sistema di controllo velocità in discesa DBC;

ABS;

Sistema LFA di mantenimento del veicolo al centro della corsia di marcia;

Sistema FCA di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento veicoli, pedoni e ciclisti;

Rilevamento stanchezza conducente;

Sistema ISG-Idle Stop&Go.

Hyundai Kona X Line

La dotazione aggiunge, rispetto a X Tech, quanto segue.

Esterni

Cerchi in lega da 17” con pneumatici da 215/55 R 17;

Gruppi ottici anteriori Full Led;

Fanaleria posteriore a Led;

Fendinebbia anteriori;

Finitura in grigio scuro per le modanature laterali e le finiture nelle porte;

Verniciatura in grigio scuro, con inserti Silver, per i codolini passaruota e le fasce paracolpi laterali;

Specchi retrovisori ripiegabili elettricamente;

Finestratura posteriore oscurata.

Interni

Climatizzatore automatico;

Strumentazione digitale con Cluster Supervision (display) LCD a colori da 10.25” HD configurabile;

Freno di stazionamento elettrico;

Illuminazione “ambient” a Led;

Pulsante di avviamento “Start Button” con Smart Key;

Sensore pioggia;

Specchio retrovisore centrale a sistema elettrocromatico anti-abbagliamento.

Infotainment

Caricatore wireless per smartphone;

Una presa di ricarica USB supplementare posteriore.

Hyundai Kona N Line

Rispetto ad X Line, l’assortimento di accessori offre, in più:

Cerchi in lega da 18” con pneumatici da 235/45 R 18;

Bodykit carrozzeria sportivo N Line;

Codolini passaruota e fasce paracolpi laterali in tinta carrozzeria;

Finiture abitacolo N Line;

Pedaliera sportiva.

Hyundai Kona X Class (versioni full Hybrid)

L’equipaggiamento di serie dispone, in aggiunta alla configurazione X Line, quanto segue.

Cerchi in lega da 18” con pneumatici da 225/45 R 18;

Head-up Display;

Rivestimento in pelle per i sedili;

Sedili anteriori riscaldabili;

Modulo infotainment con sistema di navigazione mediante display touch TFT Lcd da 10.25”, connettività Apple CarPlay ed Android Auto via cavo;

Suite di servizi telematici BlueLink;

Impianto audio Krell Premium Sound System ad otto altoparlanti, con subwoofer ed amplificatore esterno;

Blind-spot Collision Avoidance;

Highway Driving Assist;

Intelligent Speed Limit Warning;

Rear Cross Traffic Collision Avoidance;

Sistema di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento altri veicoli, ciclisti e pedoni;

Smart Cruise Control.

Hyundai Kona X Tech City (versione elettrica)

Rispetto alla configurazione X Tech, dispone in più di quanto segue.

Cerchi in lega da 17” con pneumatici da 215/55 R 17;

Presa di ricarica rapida a corrente continua fino a 50-100 kW;

Antenna radio “a pinna di squalo”;

Cavo per la ricarica d’emergenza;

Cluster Supervision (strumentazione digitale) da 10.25” Led HD a colori;

Drive Mode Select in tre programmi di guida: Eco, Normal e Sport;

Levette al volante per il controllo della frenata rigenerativa;

Sensore pioggia;

Vano portaocchiali centrale;

Due prese USB anteriori;

Sistema di chiamata d’emergenza eCall.

Hyundai Kona Electric X Line

La dotazione offre in più, rispetto ad X Tech:

Cruise Control adattivo con funzione Stop&Go;

Sistema di controllo automatico dei fari abbaglianti HBA;

Caricatore di bordo da 10.5 kW;

Climatizzatore automatico a pompa di calore;

Sensori di parcheggio anteriori.

Hyundai Kona Electric X Class

Rispetto alla corrispondente versione Full Hybrid offre, in più: