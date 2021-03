Hyundai Kona N: i teaser prima del debutto

La presentazione della Hyundai Kona N 2021, la versione ad alte prestazioni del SUV urbano coreano, è ormai dietro l’angolo. Basta guardare l’ultimo teaser rilasciato dalla Casa coreana per confermarlo.

Esteticamente resta poco da svelare, in quanto sia l’anteriore che il posteriore sono ben visibili nelle fotografie svelate da Hyundai. Mancano da scoprire solo gli interni personalizzati che sfoggeranno molto probabilmente sedili sportivi e volante dedicati.

Look aggressivo

Il frontale della Hyundai Kona N è caratterizzato dalla griglia con motivo esagonale con il logo N integrato, mentre la parte inferiore è messa in evidenza con una striscia rossa che la attraversa orizzontalmente. Non mancano una grande presa d’aria nella parte inferiore del paraurti e i grandi cerchi in lega a cinque doppie razze, oltre ai passaruota audaci e voluminosi.

Spostandoci dietro, troviamo un grande diffusore, uno spoiler aerodinamicamente avanzato e una luce di stop dalla forma triangolare integrati nel lunotto. La striscia rossa è presente anche su questa parte del veicolo.

Telaio e motore

Ovviamente il telaio riceverà una messa a punto specifica e lo sterzo potrebbe avere un rapporto inferiore. Al momento non si conosce ancora l’esatta potenza della Hyundai Kona N 2021. Con un precedente teaser il brand aveva rivelato che la meccanica è la 2.0 T-GDi, ovvero la stessa della i30 N. Sulla compatta questo motore eroga 250 o 280 CV a seconda della versione.

Il cambio scelto è l’automatico a doppia frizione N DCT a otto rapporti, rinuncia così al cambio manuale. Il SUV avrà la trazione integrale? Questo è un altro mistero che verrà svelato solo nella presentazione ufficiale del veicolo. Le sue rivali dirette saranno la Volkswagen T-Roc R e l’Audi SQ2.