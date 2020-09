Hyundai Kona: tutte le novità della versione restyling

Di Dario Montrone giovedì 3 settembre 2020

In occasione del restyling di metà carriera, la gamma della SUV di piccole dimensioni Hyundai Kona è stata ampliata all'inedito allestimento N Line

La Hyundai Kona è stata sottoposta al restyling di metà carriera e, per l'occasione, è stato introdotto anche l'inedito allestimento N Line. In arrivo sul mercato italiano entro fine anno, la rinnovata SUV coreana di piccole dimensioni è più lunga di circa quattro centimetri. Inoltre, tra le novità figura anche l'adozione della tecnologia 'mild hybrid' da 48V per il motore a benzina 1.0 T-GDi da 120 CV con il cambio manuale 6iMT a sei marce ed il propulsore diesel 1.6 CRDi da 136 CV di potenza, quest'ultimo disponibile sia con il cambio meccanico 6iMT a sei marce che con il cambio automatico a doppia frizione 7DCT a sette rapporti, nonché in abbinamento alla trazione integrale AWD.

La gamma della nuova Hyundai Kona restyling comprenderà anche l'unità a benzina 1.0 T-GDi da 100 CV e la motorizzazione di pari alimentazione 1.6 T-GDi da 198 CV di potenza proposta esclusivamente nella configurazione 7DCT, più la declinazione Hybrid a propulsione ibrida da 141 CV di potenza complessiva con il motore a benzina 1.6 GDi aspirato, il propulsore elettrico da 32 kW o 43,5 CV, il cambio automatico a doppia frizione 6DCT a sei rapporti e il pacco delle batterie da 1,56 kWh. A livello estetico, le novità sono rappresentate dalle nuove tinte Surfy Blue, Dive In Jeju, Ignite Flame, Cyber Gray e Misty Jungle, proposte anche nell'opzione bicolore con la tinta Phantom Black a contrasto per il tetto e le calotte degli specchietti retrovisori esterni, senza dimenticare i nuovi interni in pelle di colore Two Tone Light Beige e Khaki.

Le caratteristiche della nuova Kona N Line

L'inedita Hyundai Kona N Line, invece, è riconoscibile per il frontale specifico, i paraurti anteriore e posteriore sportivi, i passaruota in tinta con la carrozzeria, i cerchi in lega dedicati da 18 pollici di diametro con il design a diamante, lo spoiler aerodinamico, le prese d'aria ampliate, il diffusore posteriore a contrasto e il doppio terminale di scarico, mentre l'abitacolo sarà caratterizzato da elementi specifici come le cuciture rosse a contrasto, la pedaliera sportiva in metallo e il logo N sul pomello del cambio. Infine, la nuova Hyundai Kona restyling prevede novità anche per il pacchetto Hyundai SmartSense con altri dispositivi di sicurezza e il sistema multimediale Bluelink, quest'ultimo dotato anche delle nuove funzioni Last Mile Navigation, Connected Routing e Live Parking Information.