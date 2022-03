Horacio Pagani sfida una Porsche Carrera GT al volante di una Zonda F [Video]

In rete circolano molti video sulla Pagani Zonda F, ma il più emozionante è forse quello che vede Horacio Pagani al volante di un esemplare della specie, durante una drag race contro una Porsche Carrera GT. La presenza attiva, nel ruolo di grande protagonista, dell’uomo che ha creato l’azienda di San Cesario Sul Panaro, rende davvero unico il filmato.

Questo straordinario personaggio, geniale ed elegante come pochi altri, riesce sempre a stupire con le sue auto da sogno, ma anche per le note del suo carattere. Un vero gentleman, che si distingue dalla massa, con la forza della sua nobiltà d’animo. Vedere la naturalezza con cui si è prestato alla drag race, non proprio freschissima, conferma in pieno il suo splendore umano.

Pagani Zonda: 20 anni di storia Guarda le altre 7 fotografie →

L’auto usata per la prova di accelerazione sul quarto di miglio è, come dicevamo, una Pagani Zonda F. Il modello rende omaggio a Juan Manuel Fangio, cinque volte campione del mondo di Formula 1. Si tratta di una supercar molto reattiva, sicura e leggera, con un peso ridotto al minimo, tanto da conseguire, nel 2007, il record di velocità per le auto stradali al Nürburgring, coprendo in soli 7 minuti e 27 secondi la Nordschleife.

La spinta fa capo a un motore Mercedes-AMG a 12 cilindri da 650 cavalli di potenza e 780 Nm di coppia. Incredibili le qualità costruttive e dinamiche del modello. Volete sapere come è andata finire la drag race contro la Porsche Carrera GT? Bene, non vi resta che guardare il video.