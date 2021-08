Lewis Hamilton a Monte Carlo con la sua Pagani Zonda LH [Video]

Lewis Hamilton è stato filmato per le vie di Monte Carlo al volante della sua Pagani Zonda 760 LH. Un passo indietro per lui, rispetto alle recenti dichiarazioni che lo avevano portato ad affermare l’impegno a muoversi solo su auto elettriche, ma si sa: le scelte ideologiche si indeboliscono nel mondo reale. E con un garage di supercar e hypercar come il suo, è davvero impossibile resistere alla tentazione del rombo e delle emozioni di un motore a combustione interna.

Ricordiamo che oltre alla Zonda, Lewis Hamilton custodisce nel box una Ferrari LaFerrari. Si tratta di due espressioni dell’eccellenza creativa italiana, entrate nella rimessa dell’asso di Stevenage. A pizzicarlo sul gioiello di San Cesario Sul Panaro, col loro smartphone, sono stati alcuni turisti in vacanza in Costa Azzurra. Anche se le fuoriserie sono un naturale corredo di Monte Carlo, è davvero difficile assuefarsi al loro fascino. Capita pure con la Pagani Zonda 760 LH viola di Lewis Hamilton, che cattura gli sguardi come una calamita, quando viene messa in strada per le vie del Principato di Monaco. Il suo sound, poi, è mozzafiato.

Questa hypercar è un trionfo di fibra di carbonio e gode della spinta di un motore V12 da 7.3 litri firmato Mercedes, che eroga una potenza massima di 760 cavalli. L’accelerazione da 0 a 100 km/h viene coperta in circa 3 secondi, mentre la velocità massima si spinge fino a quota 350 km/h. Come base per questo esemplare unico e su misura è stata presa una 760 RS. Ricordiamo che nel mese di novembre del 2015, Lewis Hamilton ebbe un piccolo incidente con la sua Pagani Zonda 760 LH, alla curva Loews di Monte Carlo, dove il pluricampione del mondo di Formula 1 andò a finire contro una vettura parcheggiata, danneggiandola lievemente.