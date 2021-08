Pagani Huayra BC Pacchetto Tempesta alla Monterey Car Week 2021

Anche Pagani Automobili sarà presente alla Monterey Car Week 2021. L’evento, che onora la passione per l’eccellenza a quattro ruote, farà quest’anno un omaggio ai 10 anni della Pagani Huayra. Per celebrare al meglio l’importante ricorrenza anagrafica, la casa di San Cesario Sul Panaro metterà in esposizione i più iconici esemplari del modello. Un modo per percorrerne l’evoluzione dal 2011 ad oggi.

Huayra BC Pacchetto Tempesta

Sul palcoscenico del Quail Lodge & Golf Club e nel circuito di Laguna Seca, inoltre, farà il suo debutto la prima Huayra BC equipaggiata col nuovissimo Pacchetto Tempesta. Quest’ultimo apporta ulteriori miglioramenti all’equipaggiamento, per liberare ancora meglio il carattere puramente racing della vettura. Insieme agli interventi aerodinamici, tesi ad elevarne la deportanza, ci sono delle modifiche sul motore, con potenza cresciuta a 827 cavalli.

Un ricco assortimento di Pagani Huayra

Presente pure a Monterey una delle 40 Pagani Huayra Roadster BC, anch’essa dedicata al collezionista di origini siciliane Benny Caiola. Si preannuncia una kermesse affascinante. In California, Pagani Automobili metterà inoltre in mostra i componenti principali del progetto Huayra R. In vetrina ci saranno infatti il nuovissimo motore aspirato Pagani V12-R, il cambio sequenziale a sei marce creato in collaborazione con HWA e la leggerissima monoscocca in Carbo-Titanio HP62-G2 e Carbo-Triax HP62.

Sulle verdi colline californiane, in occasione del Quail Motorsports Gathering di venerdì 13 agosto, si potrà ammirare una speciale selezione dei modelli che hanno contribuito alla diffusione del marchio a livello globale, a partire proprio dalla Huayra, con degli esemplari ultra personalizzati, equipaggiati con le più recenti soluzioni tecniche e stilistiche.

Nella giornata di sabato 14 agosto le celebrazioni per i 10 anni della Pagani Huayra continueranno sul circuito di Laguna Seca, con scariche di adrenalina per tutti. In occasione del Monterey Rolex Motorsports, infatti, i diversi esemplari del modello sfileranno in parata sotto gli occhi di migliaia di appassionati e spettatori in due diversi momenti della giornata. Le emozioni sono assicurate.