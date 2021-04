Pagani Huayra BC Roadster Supernova: la one-off dorata

Pagani – factory fondata da Horacio Pagani, specializzata in esotiche hypercar e con sede a San Cesario sul Panaro – è uno dei Costruttori più esclusivi dell’intero globo. A sottolineare questa esclusività ci pensano 3,7 milioni di euro necessari per l’acquisto di un esemplare della velocissima Huayra BC Roadster, in grado di diventare una vettura unica al mondo grazie alle infinite possibilità di personalizzazione offerte dal configuratore messo a disposizione da Pagani.

Supernova

L’ultimo esempio di personalizzazione “estrema” dedicata alla roadster italiana da 802 CV prende il nome di “Supernova”. Stiamo parlando di una one-off realizzata per un facoltoso ed esigente cliente canadese caratterizzata da specifiche decisamente uniche e particolari che difficilmente la lasceranno passare inosservata, sia su strada che in pista.

Livrea Oro Rosa

Le prime informazioni ufficiali relative alla Huayra BC Roadster Supernova sono state pubblicate sul profilo Instagram ufficiale della concessionaria Pagani di Toronto. Questa speciale Huayra BC Roadster sfoggia una livrea Oro Rosa che lascia intravvedere le trame della fibra di carbonio del muscoloso corpo vettura. L’effetto scenico viene completato dagli enormi cerchi in lega color Bronzo Chiaro con effetto diamantato.

Pelle e carbonio per l’abitacolo

Con un esterno così particolare, anche l’abitacolo della Supernova non poteva essere da meno. Gli interni della hypercar italiana vantano infatti plancia, tunnel centrale e vasca della scocca realizzati in fibra di carbonio a vista. Non manca inoltre un rivestimento in pelle e tartan per i sedili ad alto contenimento.

Prestazioni da record

Non sono invece state dichiarate le specifiche meccaniche, anche se è lecito che il motore Mercedes-AMG V12 biturbo da 6.0 litri, in grado di sviluppare 802 CV e 1.050 Nm di coppia, sia rimasto inalterato. Ricordiamo che la Pagani Huayra BC Roadster – forte di una massa di appena 1.250 kg – è riuscita ad effettuare il record sul giro a Spa Francorchamps, grazie ad un tempo di appena 2’23″081.