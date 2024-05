Giro di Sicilia 2024: un tour speciale per le auto storiche | Foto

È in corso di svolgimento il Giro di Sicilia 2024 per auto storiche. In coda al gruppo anche qualche supercar moderna, ma il cuore dell’evento è rappresentato dalle nonne a quattro ruote che fino a domenica 19 maggio invaderanno festosamente l’isola, con il loro carico di magia.

Ieri sera la partenza ufficiale dal Teatro Massimo di Palermo, in un quadro ambientale ammantato di bellezza. In realtà c’erano stati, prima del via, un paio di eventi di preparazione, con una quota dei 200 equipaggi iscritti: il “Memorial Roberto Pirera” sul Circuito della Favorita e il “Trofeo Salvo Manuli” sulla salita del Monte Pellegrino, entrambi molto riusciti. Ancora una volta il Veteran Car Club Panormus ha saputo raccogliere un gran numero di adesioni, da varie aree geografiche del mondo. Non sono mancati neppure i giapponesi, sempre eleganti e signorili nei modi.

Giro di Sicilia 2024: viaggio in prima classe

Sesta tappa del Circuito Tricolore ASI, il Giro di Sicilia è uno dei fiori all’occhiello del calendario sociale dell’Automotoclub Storico Italiano. Questa manifestazione, premiata diverse volte in passato, riesce ad esercitare sempre un grande fascino nell’universo del collezionismo internazionale. Ricchissimo il campionario di gioielli automobilisti portati nell’isola nel corso degli anni, con presenze al top come la Ferrari 250 GTO e diverse Bugatti dell’era romantica.

Anche nel 2024 il parterre non ha deluso, seppur a un livello meno blasonato. Vuol dire che gli organizzatori hanno seminato bene. Dopo la partenza dal capoluogo, nella giornata di ieri le auto storiche si sono mosse in direzione di Cefalù, passando anche da Trabia. Qui si è svolto il trofeo dedicato al Principe Raimondo Lanza. Noi eravamo presenti ed abbiamo fatto qualche scatto.

Molto apprezzato il transito da Caccamo, dove gli equipaggi sono stati abbracciati da figuranti in abiti storici: un modo per onorare al meglio la rievocazione di una corsa voluta dai Florio nel 1912. Il Giro di Sicilia si sposterà oggi a Catania. Poi le altre tappe, che toccheranno Siracusa, Agrigento e tante perle del territorio, prima del rientro a Palermo, dove le auto storiche potranno finalmente riposarsi, dopo giorni di impegni tirati ma gradevoli, fra paesaggi spettacolari, tesori architettonici e felici esperienze gastronomiche.