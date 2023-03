Auto Storiche 300 km di Vallelunga: guida e passione vecchio stile

Il campionato italiano Auto Storiche 2023 prevede quattro appuntamenti che si correranno in alcuni dei più importanti circuiti italiani. In pista scenderanno auto storiche molto prestigiose, che si sfideranno in una serie di gare emozionanti ed entusiasmanti.

Il valore del campionato italiano Auto storiche

Il campionato italiano Auto Storiche 2023 prenderà il via questo fine settimana con la prestigiosa 300 km di Vallelunga e si concluderà a ottobre tra le colline toscane del Mugello. Questa formula consente di unire due passioni, quella per l’automobilismo d’epoca e quella per il mondo delle gare automobilistiche. E’ questo mix di emozione che rende questa competizione affascinante e coinvolgente, e richiama a raccolta piloti, possessori di auto d’epoca, team, giornalisti, appassionati e tifosi. Il weekend di Valellunga si aprirà con tre turni di prove libere venerdì 31 marzo, alle 10:00, 13:45 e 17:35. Un altro turno di prove libere è in programma sabato 1 aprile alle 9:00, poco dopo, alle 11:55, si disputeranno le qualifiche. La gara sarà di scena domenica 2 aprile, sulla distanza di 73 giri o 150 minuti.

Alla 300 km di Vallelunga correrà il nostro Gian Maria Gabbiani

Inizia anche la stagione sportiva del nostro amico e collega Gian Maria Gabbiani, che dopo aver conquistato il titolo di Campione Italiano RallyCross nel 2022, affronterà un weekend all’insegna dell’heritage in stile Deus alla 300 km di Vallelunga. Da sempre attratto dal fascino dell’era d’oro del motorsport, Gian Maria sarà al via tra le vetture turismo con una BMW 635 CSi schierata con i colori Deus Ex Machina dal team EN.RO. Competition e correrà in equipaggio con Edo Varini e Alberto Huober. Gian Maria Gabbiani racconta così la sua attesa per la 300 km di Vallelunga: “sono sempre stato affascinato dalle grandi vetture che hanno fato la storia delle corse e non vedo l’ora di scendere in pista dopo un anno in rallycross. Sarà un weekend dal sapore classico, in cui ci sarà da rispolverare la guida “vecchio stile” per fare un tuffo nel passato. La nostra BMW si è già mostrata competitiva. L’obiettivo è far bene nella classe, e perché no, metterci magari dietro qualche GT. Dividere l’abitacolo con due amici di lunga data come Edo e Alberto, con cui ho già corso in passato, renderà ancora più speciale quest’occasione.”