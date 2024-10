Gamma SUV di Hyundai: un modello per tutte le esigenze

Odiernamente i SUV non sono più una categoria circoscritta a una determinata frangia di automobilisti, ma sono la scelta preferita della maggior parte degli automobilisti quasi in ogni segmento. Ne esistono di compatti e agili, buoni per la città, così come più ampi e massicci, ideali per gite fuori porta con tante valigie al seguito. Dunque, gli “Sport Utility Vehicle” sono buoni per ogni stagione. Chi offre una gamma completa e rinnovata di SUV è Hyundai, che ha a disposizione molteplici taglie e motorizzazioni spendibili per qualunque persona: dall’ibrido al plug-in, passando per l’elettrico o il più classico degli endotermici. Dunque, scopriamo la grande famiglia dei SUV a marchio Hyundai.

Hyundai Kona, B-SUV carico di stile

La nuova generazione di Hyundai Kona è un concentrato di design finalizzato all’efficienza, poiché in questo caso il B-SUV sudcoreano può essere declinato anche in versione EV. Il look è futuristico, scolpito e, al contempo, fluido come ci dimostra il suo coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,27. Immancabile la griglia del radiatore bassa con deflettori attivi e dalla Seamless Horizon Lamp, una firma luminosa a LED dallo sviluppo orizzontale, che delimita la sua linea da lato a lato senza interruzioni. Questa caratteristica viene replicata al posteriore, dove compare anche una terza luce dello stop integrata nello spoiler. Le dimensioni sono superiori a quelle della Bayon:

Lunghezza: 4,35 metri;

Larghezza: 1,82 metri;

Altezza: 1,57 metri;

Passo: 2,66 metri;

Nell’abitacolo, i tecnici Hyundai oltre ad aver immaginato uno spazio votato abilmente al comfort, hanno scelto di donare alla Kona un’impronta digitale. La plancia incorpora un doppio display panoramico, comprendente un quadro strumenti da 12,3’’ integrato con lo schermo dell’infotainment, anch’esso da 12,3’’, per offrire a chi siede in plancia di comando un’esperienza appagante. A disposizione ci sono anche i servizi Connected Car di Hyundai che usano la telematica per trasferire dati in tempo reale. Bluelink connette i conducenti alle loro auto attraverso gli smartphone grazie all’omonima app, migliorando la loro esperienza di guida. Naturalmente presenti anche gli aggiornamenti Over-the-air (OTA) e la connettività Android Auto ed Apple CarPlay wireless. Infine, un valore aggiunto è rappresentato dalla Digital Key, per aprire, chiudere e avviare la vettura direttamente tramite smartphone o smartwatch compatibili.

Passando in rassegna le motorizzazioni, Hyundai Kona offre ai clienti il classico motore a benzina 1.0 T-GDi da 88 kW (100 CV), la variante mild hybrid 1.0 T-GDi 48V da 88 kW (100 CV) dotata di batteria al litio da 48 volt, la versione full hybrid (HEV) 1.6 T-GDi da 94,9 kW (129 CV) e due varianti elettriche. Le Kona EV possono essere equipaggiate con powertrain elettrico da 48,6 kWh e 99 kW (135 CV) di potenza per la Standard Range (per 380 km di autonomia), oppure con un’unità da 64,8 kWh e potenza di 150 kW (204 CV), nella Long Range. L’autonomia in quest’ultimo caso arriva fino a 510 chilometri (ciclo WLTP).

Molto completo, già dall’allestimento di ingresso in piena tradizione Hyundai, l’equipaggiamento di serie in termini di sicurezza, con numerosi sistemi di assistenza alla guida (ADAS) come la frenata automatica di emergenza con anche funzione nelle svolte a sinistra, il cruise control, il sistema di mantenimento al centro della carreggiata e tanto altro. Questi sistemi permettono non solo di aumentare il livello di sicurezza, ma anche di ridurre notevolmente il livello di affaticamento alla guida, per spostamenti più rilassati e piacevoli.

Prezzi a partire da 26.700 euro.

Hyundai Tucson, C-SUV di grande successo

La Hyundai Tucson è uno dei SUV di maggior successo in Europa e per confermarsi tale, i designer del costruttore asiatico hanno scelto di non apportare una rivoluzione stilistica totale. L’auto si contraddistingue per il Sensuous Sportiness, che nel recente restyling porta in dote paraurti ridisegnati, cerchi in lega dal taglio inedito e una mascherina frontale Parametric Jewel Hidden Lights revisionata. Rivisto anche il posizionamento del logo al posteriore, ora sotto al vetro, per ampliare l’azione del tergilunotto nascosto sotto allo spoiler.

Dimensioni esterne:

Lunghezza : 4,51 metri;

: 4,51 metri; Larghezza: 1,86 metri;

Altezza: 1,65 metri;

Passo: 2,68 metri.

Salendo a bordo della rinnovata Tuscon, il cruscotto si presenta con un nuovo sistema di infotainment e una consolle centrale mai vista prima d’ora. Rispetto al recente passato è stata aumenta la percezione di comfort e qualità, affinché tanto il guidatore quanto gli altri occupanti possano sentirsi a loro agio. Parlando di digitalizzazione, Tucson si distingue per il Connected Car Navigation Cockpit (ccNC), con cluster digitale da 12,3’’ per la strumentazione e Audio-videonavigatore (AVN-T) da touch 12,3’’, aggiornamenti Over-the-Air (OTA), Hyundai Digital Key 2, Head-Up Display (HUD) da 12’’, telematica Bluelink e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto.

Le motorizzazioni di Hyundai Tucson sono variegate e in grado di abbracciare qualunque tipo di esigenza: 1.6 Diesel CRDi 48V da 136 CV e 280 Nm di coppia; 1.6 Benzina T-GDI 48V da 160 CV e 265 Nm di coppia; 1.6 Benzina T-GDI HEV, dalla tecnologia full-hybrid, con una potenza di sistema di 215 CV e 265 Nm di coppia; e 1.6 Benzina T-GDI PHEV, dalla tecnologia plug-in hybrid, con una potenza di sistema di 252 CV e 265 Nm di coppia. Cambio 6At e batteria da 13.8 kWh. Le motorizzazioni full e plug-in hybrid sono inoltre disponibili anche con trazione integrale.

Molto completa anche in questo caso la dotazione di sicurezza di serie, arricchita nelle versioni più equipaggiate con anche chicche come il Blind-Spot View Monitor, che all’inserimento dell’indicatore di direzione per una svolta mostra sul cruscotto la visuale della telecamera – e quindi del punto cieco – del lato interessato. Una funzione molto utile sia in città che in autostrada.

Il listino prezzi di Hyundai Tucson parte da 32.850 euro.

Hyundai Santa Fe, l’ammiraglia SUV

Passiamo in rassegna l’ultima proposta SUV di Hyundai Santa Fe, l’ammiraglia della famiglia. Linee squadrate, nette e decise, proporzioni armoniche e tocchi di modernità. Questo è il biglietto da visita di nuova Santa Fe. Rispetto al passato le dimensioni sono cresciute, elemento che va a vantaggio di chi siede a bordo (fino a sette persone), che può godere di ampia ariosità. L’abitacolo si sviluppa intorno a un design a forma di H che caratterizza il cruscotto e le bocchette dell’aria, una soluzione che serve per esaltare la linea orizzontale. Il bagagliaio, invece, ha una capacità di carico ai vertici del segmento (711 litri VDA in configurazione a 5 posti) e l’apertura del portellone posteriore a tutta larghezza, per una praticità a cinque stelle.

Le dimensioni:

Lunghezza: 4,83 metri;

Larghezza: 1,90 metri;

Altezza: 1,72 metri;

Passo: 2,81 metri;

Bagagliaio: 628 litri (configurazione a 7 posti) o 711 litri (configurazione a 5 posti) – 2.032 litri.

Il nuovo SUV è dotato di un sistema di infotainment di ultima generazione Connected Car Navigation Cockpit (ccNC), che racchiude funzioni avanzate di auto connessa e un concetto di Graphical User Interface (GUI). Presente un doppio monitor da 12,3” che unisce il cluster e l’AVNT, migliorando l’esperienza visiva. Ovviamente, non possono mancare gli aggiornamenti OTA (Over-the-Air) per una manutenzione anche nel lungo periodo e l’accesso alle funzionalità FOD (Features on Demand) che offrono le più recenti funzionalità software e di infotainment. Immancabili anche l’Head-Up Display (HUD) da 12’’ e i servizi all’avanguardia Bluelink Connected Car.

La Santa Fe gode di una singola motorizzazione full-hybrid 1.6 T-GDI HEV – con due o quattro ruote motrici – con potenza di sistema di 215 CV in abbinamento al cambio automatico a 6 rapporti. L’avanzato sistema di trazione Drive Traction System si amalgama alle varie condizioni di guida grazie alla modalità Terrain, mentre la tecnologia di trazione integrale HTRAC consente una gestione migliore della coppia in base all’aderenza delle ruote e alla velocità del veicolo. Inutile dire che anche Santa Fe propone un equipaggiamento di ADAS e tecnologie assolutamente di rilievo, per un’esperienza di guida in completo relax.

Il prezzo di listino di Hyundai Santa Fe parte da 49.700 euro.

Hyundai Bayon, l’urban SUV

Interessante anche l’Urban SUV del costruttore sudcoreano, il nuovo Hyundai Bayon. Stile moderno, dimensioni compatte (4,18 metri di lunghezza, 1,77 di larghezza, 1,50 metri di altezza, 2,58 metri di passo) e tanta agilità sono il biglietto da visita di un modello che è orientato verso a un pubblico giovanile e dinamico. A livello di design la Bayon si distingue per le luci anteriori diurne a LED unite da una barra (sempre a LED), per ricreare la firma luminosa Seamless Horizon, e per una griglia di nuova progettazione che si apre nella parte inferiore per conferire un tocco di sportività. Lateralmente il profilo a cuneo del montante C ben si sposa con cerchi da 16 o 17’’ dal taglio nuovo. Infine, nella parte posteriore, i gruppi ottici a forma di freccia enfatizzano il dinamismo dei montanti, mentre la forma del paraurti posteriore esprime l’animo SUV.

All’interno la vettura è espressione di un alto tasso di modernità, a cominciare dal cockpit digitale all’avanguardia e dalle funzioni di infotainment (schermo touch da 10,25’’) che sono state migliorate grazie all’introduzione degli aggiornamenti delle mappe Over-the-Air (OTA). Non manca neppure la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Nell’abitacolo si trovano anche due porte USB-C, una anteriore e una posteriore, che facilitano la ricarica simultanea dei dispositivi tecnologici più recenti. La porta USB-A anteriore, invece, consente anche il trasferimento dei dati, permettendo ai passeggeri di collegare il proprio telefono al sistema di infotainment del veicolo. Il bagagliaio è pratico: 334 litri di capacità di carico per le versioni ibride, mentre le altre partono da 411. Con l’abbattimento dei sedili posteriori si arriva fino a 1.205 litri.

Le motorizzazioni disponibili per la Hyundai Bayon sono: 1.2 MPI da 79 CV, alimentato a benzina o in alternativa bi-fuel a GPL, 1.0 T-GDI a benzina da 100 CV, e l’ibrido 1.0 T-GDI 48 V da 100 CV. Quest’ultimo può essere equipaggiato con cambio manuale a sei velocità o con l’automatico DCT a sei rapporti.

La Hyundai Bayon si distingue nel suo segmento anche per la sicurezza, che offre:

Lane Following Assist (LFA) , che interviene per mantenere il veicolo centrato nella sua corsia;

, che interviene per mantenere il veicolo centrato nella sua corsia; Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) , che aziona i freni per evitare potenziali collisioni con auto, pedoni e ciclisti;

, che aziona i freni per evitare potenziali collisioni con auto, pedoni e ciclisti; Navigation-based Smart Cruise Control (NSCC ) utilizza i dati del sistema di navigazione del veicolo per regolare autonomamente la velocità durante la guida in autostrada o superstrada;

) utilizza i dati del sistema di navigazione del veicolo per regolare autonomamente la velocità durante la guida in autostrada o superstrada; Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA ), che utilizza sensori posizionati intorno alla vettura per monitorare gli angoli ciechi;

), che utilizza sensori posizionati intorno alla vettura per monitorare gli angoli ciechi; Driver Attention Warning (DAW) analizza i modelli di guida per rilevare sonnolenza o distrazione;

analizza i modelli di guida per rilevare sonnolenza o distrazione; Leading Vehicle Departure Alert (LVDA), che avvisa il conducente quando il veicolo che lo precede inizia a muoversi in avanti dopo una fermata.

Prezzi a partire da 22.800 euro.